GTÜ öğrencileri roketlerini ABD'de ateşleyecek

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Havacılık ve Uzay Kulübü takımlarından olan ETERNAL Roket Takımı Amerika Birleşik Devletleri’nin New Mexico eyaletinde düzenlenecek olan prestijli roket yarışması Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması (IREC)'nda finale kaldı. ETERNAL Roket Takımı 20-25 Haziran 2022 tarihleri arasında, 10 bin feet kategorisinde yazılımı ve tasarımı kendilerine ait olan roket ile atış yapacaklar. Birçok ülke ve takımı geride bırakıp 150 takım arasında finale kalan takımda GTÜ Mühendislik Fakültesi’nden Elektronik Mühendisliği’nden Ali Kaplan, İsmail Üst, Yavuz Eren Doğan, Erdi Erkal Kayabaşı, Makine Mühendisliği Bölümü’nden Mehmet Aklan, Malzeme Mühendisliği’nden Biharİlem Şahin, Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü’nden Şengül Sude Şeker, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü’nden Oğuz Özkan yarışacak.