Derince’de 29 Ekim Coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Derince’de de coşku içerisinde kutlandı. Derince İlçe Kaymakamlığı ve Derince Belediyesi’nin organize ettiği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk gün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleşmişti. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ikinci günü olan 29 Ekim’de ise ilk olarak İlçe Kaymakamlığı’nda tebrikat töreni yapıldı. Tebrikatın ardından Derince Belediye Stadyumu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı gerçekleşti. Programa Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Yetkin Koçaş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, muhtarlar, meclis üyeleri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ilk olarak Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Yetkin Koçaş ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sahayı dolaşarak öğrencilerin ve törene katılan vatandaşların bayramını tebrik etti. Kutlama merasiminin ardından katılımcılara hitap eden Derince Kaymakamı Meftun Dallı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili önemli mesajlar verdi. Kaymakam Dallı’nın konuşmasının ardından öğrencilerin çeşitli gösterileriyle devam eden programda ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve spor kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri de takdim edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Derince’de düzenlenen program tören geçişi ile birlikte noktalandı.