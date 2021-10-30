Karamürsel’de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Karamürsel’de de coşku içerisinde kutlandı. Kayacık Mahallesi halı saha mevkisinde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde 4 Temmuz Mahallesi’ndeki Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.

BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

Yürüyüşe Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, siyasi ilçe başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.