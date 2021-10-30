Cumhuriyet Bayramı şölen havasında geçti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü töreni Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin’in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlama töreni ise Körfez Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, ilçe müdürleri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı.

ŞÖLEN HAVASINDA GEÇTİ

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi gerçekleştirildi. İlkokul ve liseler arası gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere de hediyeleri takdim edildi. Hep birlikte söylenen türküler ve Türk bayraklarının dalgalandırılması sonrasında tören sona erdi.