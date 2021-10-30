CHP Dilovası’nda yeni Başkan Erenoğlu

Geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir’in vefatı sebebi ile boşalan başkanlık görevini yürütecek yeni isim belli oldu. Aydemir’in vefatı sonrasında başkanlığa vekalet eden CHP Dilovası İlçe Sekreteri Gökalp Erenoğlu, ilçe yönetiminin kendi içerisinde yaptığı toplantı sonrası oy birliği ile yeni başkan olarak atandı.

GÖKALP ERENOĞLU KİMDİR?

1950 yılı Kütahya doğumlu olan Gökalp Erenoğlu, Ankara Atatürk Lisesi mezunudur. Uzun yıllar gıda sektöründe yer alan firmalarda yönetici olarak görev yapan Erenoğlu, 3 dönem boyunca CHP Dilovası İlçe Sekreteri olarak parti çalışmalarında yer aldı. Aynur Erenoğlu ile evli olan Erenoğlu, 2 kız çocuğu babasıdır.