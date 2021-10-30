Murat Gümüşkaya vefat etti

İzmit’te adı marka olmuş Çinili Fırın’ın son kuşak işletmecisi, merhum Erdoğan Gümüşkaya ile Güler Gümüşkaya çiftinin çocukları, Aygen Gümüşkaya ve Mert Gümüşkaya’nın kardeşleri, kibar ve naif duruşuyla bilinen 59 yaşındaki Murat Gümüşkaya dün akşam geçirdiği ani kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Gümüşkaya'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.