“Cumhuriyet ve Atatürk Ekim Geçidi” sanatseverlerle buluştu

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile kurucu ve proje sahibi Gülsün Erbil olan“Ekim Geçidi 20. Yıl” Kocaeli Koordinatörü Doç.Dr. Nilgün Keskin Şener’in işbirliği ile düzenlenen sergi, Tarihi Tren Garı Sergi Salonu’nda açıldı. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Müze Müdürü Serkan Gedük, Şube Müdürleri Hatice Doğancı, Mahmut Yamaç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı.

BİN 500’Ü AŞKIN SANATÇI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen’in günün önemine ilişkin konuşmasının ardından, Sergi İl Koordinatörü Doç. Dr. Nilgün Keskin Şener’i tebrik eden Vali Seddar Yavuz, kendisine çiçek takdiminde bulundu.“Ekim Geçidi” karma sergileri bu yıl; kurucu ve proje sahibi Gülsün Erbil liderliğinde, aynı anda 30 il ve beldede 1500’ü aşkın gönüllü sanatçının oluşumda yer alacağı, sanal ve canlı olmak üzere düzenlenecek.

“CUMHURİYETİMİZİ SANATLA KUTLUYORUZ”

Projenin basın sorumlusu Perihan Koca, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ilah arkadaşlarının, ilmi akılla çalışmaları yürüten yoldaşlarının, tek bayrak altında toplanan, yüreği vatan sevdasıyla atan yüce Türk milletinin, sanat ruhuyla ışığı açık tutan sanatçı ve sanatseverlerin yürek birliğiyle bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizi, bizlere kazandırdığı edinimlerden biri olan sanatla kutluyoruz. Bu yıl 20.’si düzenlenen Ekim Geçidi sergilerininilk tohumları Gülsün Erbil tarafından 1983 yılında atıldı. Bu sergiler, ülkemizin birçok ilinde, çok sayıda sanatçının katılımıyla her geçen yıl bir çığ gibi büyümektedir” dedi.