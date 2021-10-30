Hızır Reis minikleri, 29 Ekim coşkusunu yaşadı

İzmit’te bulunan Hızır Reis İlkokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Parkı’nda birbirinden renkli etkinlik düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikler, Okul Müdürü Mehmet Hicabi Utandı’nın yaptığı konuşma ile devam etti. Kutlama programı kapsamında öğrenciler şiirler ve kompozisyonlar okudu, halk oyunları ekibi zeybek oyunuyla büyük alkış aldı.

“CUMHURİYET, ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMEKTİR”

Programda Okul Müdürü Mehmet Hicabi Utandı, “Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 98 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir cumhuriyet. Cumhuriyet laikliktir. Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. Devrimlerdir Atatürk’ün gösterdiği yoldan ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Cumhuriyet bir tas hoşafla tüm gün savaşan Mehmetçiğin ellerindeki kınadır. Cumhuriyet Atatürk gibi olmak, Atatürk gibi düşünmektir. İşte bu sebeple sevgili çocuklarım, Cumhuriyet bizlere korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bırakılmış bir emanettir. Bayramımız kutlu olsun” dedi.