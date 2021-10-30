Cevizlik Evleri Sitesi’nde Cumhuriyet Bayramı kahvaltısı

Kartepe ilçesinde bulunan Cevizlik Evleri Sitesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kahvaltı düzenlendi. Site Başkanı Hüseyin Örnek’in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı şenliğinde Atatürk ve cumhuriyetle ilgili konuşmalar yapıldı. Hep bir ağızdan 10'uncu Yıl Marşı coşkuyla söylendi.