Tırın önüne aniden çıkan otomobil kazaya sebep oldu

Kaza, İzmit D-100 Karayolunda İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 AHF 202 plakalı DAF marka tır şoförü, bir otomobilin önüne çıkması üzerine çarpmamak için ani fren yaptı. Şoförün ani fren yapması nedeniyle kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza, İzmit D-100 Karayolunda İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 41 AHF 202 plakalı DAF marka tır şoförü, bir otomobilin önüne çıkması üzerine çarpmamak için ani fren yaptı. Şoförün ani fren yapması nedeniyle kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.