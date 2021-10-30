30 Eki 2021 - 15:43- Gündem G: 30 Eki 2021 - 15:44

Kaplan ve Süer’in yeni programı ‘Köy Havası” başlıyor

Kocaeli’de medya sektörünün tanınmış isimlerinden olan Cemal Kaplan ve Hakan Süer’in hazırladığı ‘Köy Havası’ proğramı, bu hafta Suadiye Köyünde çekilen ilk bölümü ile 21:30’da ekranlara merhaba diyor.
Kaplan ve Süer’in yeni programı ‘Köy Havası” başlıyor mask

Kocaeli’de, yıllardır medya sektöründe görev yapan ve önemli haberlerin yanı sıra, sıra dışı programlara da imza atan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ile TV41 Haber müdürü, aynı zamanda A Haber Bölge Müdürü olan Hakan Süer’in hazırladığı “ Köy Havası” proğramı bu akşam 21:30 da ekranlara geliyor. Kocaeli’nin televizyonu TV41 ekranlarında yayına başlayacak programda, Kaplan ve Süer, Kocaeli’nin dört bir köşesinde bulunan köyleri tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra yöresel lezzetleri ile tanıtacak. Yönetmenliği Burak Turgun, ve Kurgu ile Montajını Kübra Çomak’ın yaptığı ‘Köy Havası’ her Cumartesi 21:30’da yayımlanacak

30 Eki 2021 - 15:43 - Gündem

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