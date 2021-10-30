Kocaeli’de, yıllardır medya sektöründe görev yapan ve önemli haberlerin yanı sıra, sıra dışı programlara da imza atan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ile TV41 Haber müdürü, aynı zamanda A Haber Bölge Müdürü olan Hakan Süer’in hazırladığı “ Köy Havası” proğramı bu akşam 21:30 da ekranlara geliyor. Kocaeli’nin televizyonu TV41 ekranlarında yayına başlayacak programda, Kaplan ve Süer, Kocaeli’nin dört bir köşesinde bulunan köyleri tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra yöresel lezzetleri ile tanıtacak. Yönetmenliği Burak Turgun, ve Kurgu ile Montajını Kübra Çomak’ın yaptığı ‘Köy Havası’ her Cumartesi 21:30’da yayımlanacak
30 Eki 2021 - 15:43- Gündem Güncelleme: 30 Eki 2021 - 15:44
Kaplan ve Süer’in yeni programı ‘Köy Havası” başlıyor
Kocaeli’de medya sektörünün tanınmış isimlerinden olan Cemal Kaplan ve Hakan Süer’in hazırladığı ‘Köy Havası’ proğramı, bu hafta Suadiye Köyünde çekilen ilk bölümü ile 21:30’da ekranlara merhaba diyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.