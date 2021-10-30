Dilovası’nda Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Dilovası’nda da coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’na protokol tarafından çelenk konulması ile önceki gün başlayan etkinlikler, dün Dilovası Belediyesi önünde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kutlama törenine; Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hamza Şayir’in yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

“CUMHURİYET EN BÜYÜK MİRASIMIZDIR”

Kaymakam Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovalıları selamlayarak bayramlarını kutladı. Kaymakam Kubilay, törende yaptığı konuşmasında, “Milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyetimizin 98. Yılı’nı kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare şekli olan Cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyet Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir” diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere rahmet diledi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yılı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri KaymakamMetin Kubilay ve Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından verildi. Ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından okullar arası kızlar ve erkekler arası masa tenisi ve satranç turnuvalarında dereceye girenler açıklandı.Programda daha sonra Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencilerişiir okudu,Polisan Ortaokulu Spor Kulübü’nün halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı.