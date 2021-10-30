Suzukı Hayabusa Kocaeli Kaya motorda motor severlerle buluşmaya hazır!

Hareket özgürlüğüne katkı sağlamak amacı ile ilimizde motor camiasına yeni soluk getiren Kocaeli Kaya Motor; bünyesinde Suzuki, Kymco, Vespa, Piaggio, Aprilia, MotoGuzzi ve Silence gibi dünyaca ünlü markaların Premium modellerini ve motorla ilgili tüm aksesuarların satışa sunulduğu bayisini geçtiğimiz günlerde hizmete açtı. Kocaeli Kaya Motor Genel Müdürü İbrahim Aydoğdu İstanbul Anadolu yakasından Ankara’ya kadar olan bölgede Doğan Trend Grup’unun satış ve satış sonrası hizmet veren tek bayisi olduklarını belirtti. İlimizde motorla ilgili bakış açısını ve hizmet anlayışını tamamı ile değiştireceklerini belirten Aydoğdu tüm motor severleri Showroom’mumuza bekliyoruz dedi.

Motor Severleri kendine hayran bırakan SUZUKI HAYABUSA Kocaeli Kaya Motorda;

İlk olarak 1999'da piyasaya sürülen Hayabusa, tamamen yeni bir hız, güç ve yüksek performans sunarak motosiklet dünyasını şok etti. Dünyanın en hızlı üretim motosikleti unvanını anında kazandı ve en üst düzey spor motosiklet kategorisini oluşturdu.Son 20 yıldır Hayabusa'nın olağanüstü performansı, çevik kullanımı ve göz alıcı görünümü ile onu kategorinin bir numaralı motosikleti haline getirdi.Bu performans ve göz alıcı görünümden ödün vermeden geliştirilen üçüncü nesil Hayabusa, şimdi Kocaeli Kaya Motorda sizlerle…

İkonik Dizayn

Üçüncü Nesil Hayabusa’nın dizaynı, rüzgar kesen «şahin» siluetini sadakatle miras alırken, gelişmiş performansın ve yeni özelliklerin modern bir görüntüsünü aktarıyor;İleriye dönük kitlesel izlenimi, yukarı kıvrılmış kuyruğu, cesur yeni arka kombinasyon lambaları ve egzoz borusundan susturucuya doğru düz, yukarı kıvrımlı çizgisiyle aktarılan agresif bir duruş sergileyen Hayabusa.Daha sıkı, daha cesur yeni far tasarımı ve entegre dönüş sinyallerine sahip yenilikçi konum lambaları ile ifade edilen yeni bir yüze sahip.

Tartışılmaz Performans

Üçüncü Nesil Hayabusa; birinci neslin efsanevi yüksek performanslı 1,340 cm3 sıvı soğutmalı sıralı dört motorunu devralırken, verimlilik ve dayanıklılık çıtasını daha da yükseltmek için iyileştirmeler yapıldı. Özel olarak tasarlanmış yeni egzoz sistemi, gelişmiş düşük-orta menzilli güç ve tork çıkışının yanı sıra Euro 5 emisyon standartlarının karşılanmasına da katkı sağlıyor. İyileştirilmiş motor özellikleri, günlük sürüşte en yaygın olarak kullanılan düşük ila orta menzilli motor hızları aracılığıyla daha yumuşak, tutarlı bir şekilde daha güçlü çıkış imkanı sağlıyor.

Sağlam Şasi

Hafif, güçlü çift direkli alüminyum alaşımlı çerçeve ve dökümler kullanılarak yapılan salıncak kolu, en yüksek performansı denenmiş ve kanıtlanmış güvenilirlikle birleştirir. Rüzgarı kesen aerodinamik tasarım, en iyi sürtünme katsayılarından birine, mükemmel kaldırma özelliklerine ve rüzgar korumasına sahiptir. Bu, yüksek hızda stabilize ve kontrol edilebilirliğe katkıda bulunmanın yanı sıra, sürüşü daha konforlu ve daha az yorucu hale getirir.Yeni 7 kollu tekerlek tasarımı kavrama hissini iyileştirirken sürücüye 12mm daha yakın monte edilmiş gidonlar konforu büyük ölçüde artırır, yorgunluğu azaltır ve ayrıca sportif bir sürüşün tadını çıkarırken yol tutuş kontrolünü sağlar.

Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi (S.I.R.S)

Hayabusa; ikonikdizaynı, tartışılmaz performansı ve sağlamlığıyla adından sıkça söz ettiren şasinin yanında Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi ile güvenliği de bir üst seviyeye taşıyor.İçerisinde bulunan Suzuki Sürüş Modu; 3 fabrika ön ayarı ve 3 kullanıcı tarafından tanımlanabilir sürüş modu seçeneği sunmakta.

Harekete Duyarlı Çekiş Kontrol sistemi (10 mod + OFF)

Güç Modu Seçici (3 mod)

Çift Yönlü Hızlı Vites Değiştirme Sistemi (2 mod + OFF)

Anti-Lift Kontrol Sistemi (10 mod + OFF)

Motor Freni Kontrol Sistemi (3 mod + OFF)

Yeni Hayabusa; Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi ile birinci nesilden aldığı ikonikdizaynı, yeni teknoloji güvenlik özellikleriyle birleştirerek tekrar yola çıkarıyor.

Aktif Hız Sınırlayıcı,

Hız Sabitleme Sistemi

Harekete Duyarlı Fren Sistemi

Sürüş Hızı Kontrol Sistem

Acil Fren Uyarı Sistemi

Suzuki Kolay Çalıştırma Sistemi

Düşük RPM Yardımı

Kombine Fren Sistemi

Eğime Duyarlı Viraj ABS Sistemi

Eğime Bağlı Kontrol Sistemi

Yokuş İniş Kontrol Sistemi

Yokuş Kalkış Kontrol Sistemi

Mehmet Ali Paşa Mah. Demokrasi Bulvarı No: 81 İzmit Kocaeli

İletişim: 0262 333 1 333İnstagram: kocaelikayamotor