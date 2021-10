“Cezaevinden çıkmasını Devlet Bahçeli gerçekleştirdi”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2018 yılında yaptığı bir açıklamada 'kader mahkumu' olarak adlandırdığı kişiler için af çıkartılmasını istedi. Bahçeli'nin, 'ülkü ve ülke sevdalısı, davalarının gözü kara yiğitleri' olarak nitelendirdiği organize suç örgütü liderleri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için "Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?" diye sormuştu. O dönem cumhurbaşkanı adayı olan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın Cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki gösteren Bahçeli, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

66 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Bahçeli’nin açıklamasının ardından 2020 yılında yapılan infaz düzenlemesi kapsamında Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla yargılanarak hüküm giyen ve 16 yıl cezaevinde yatan Alaattin Çakıcı tahliye edilmişti. Çakıcı’nın tahliyesinden 1 buçuk sene sonra Bahçeli’nin dava arkadaşım dedi Kürşat Yılmaz dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Kandıra F tipi Cezaevinden tahliye edildi. “Çıkar amaçlı Suç Örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. 2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.

“CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI BAHÇELİ GERÇEKLEŞTİRDİ”

Kürşat Yılmaz’ın tahliyesi Ülkücü Camia tarafından sevinçle karşılandı. Yılmaz’ın tahliye olmasına en çok sevinen isimlerden biri Milliyetçi Hareket Partisi 21. Dönem Kocaeli Milletvekili Kemal Köse oldu. Yılmaz’ın tahliyesi ile ilgili açıklama yapan Kemal Köse, Devlet Bahçeli’nin Kürşat Yılmaz’ın cezaevinden çıkmasındaki rolüne vurgu yaptı. Tahliye Bahçeli’nin çok büyük rol oynadığını ifade eden Köse, “Yakup Kürşat Yılmaz’ın uğradığı büyük haksızlığın ortadan kaldırılmasında cezaevinden tahliye olmasında adeta milat olan çok büyük bir rol oynayan cezaevinden çıkmasını gerçekleştiren başta Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’den, ayrıca bu olayda çok emeği geçen hukukçu Genel başkan yardımcımız Fethi Yıldız Bey’den, Genel Merkezimizden, Adalet timsali hakim ve savcılarımızdan Allah razı ve memnun olsun” ifadelerini kullandı.

“ADALET TİMSALİ HAKİM VE SAVCILAR”

Kemal köse konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “16 yıldır suçsuz yere cezaevinde tutulan Aziz kardeşim değerli Ülküdaşım Yakup Kürşat Yılmaz’ın uğradığı büyük haksızlığın ortadan kaldırılmasında cezaevinden tahliye olmasında adeta milat olan çok büyük bir rol oynayan cezaevinden çıkmasını gerçekleştiren başta Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’den, ayrıca bu olayda çok emeği geçen hukukçu Genel başkan yardımcımız Fethi Yıldız Bey’den, Genel Merkezimizden, Adalet timsali hakim ve savcılarımızdan Allah razı ve memnun olsun.

“AVUKATLARA TEŞEKKÜR”

Sayın Genel başkanımızın açıklamasına kadar Kürşat Yılmaz’ın adını anmaktan adeta korkan ürken insanların kol gezdiği cirit attığı ortamlarda Kürşat Yılmaz cezaevinden bir önce çıksın özgürlüğüne kavuşsun bu haksızlık son bulsun diye adliye koridorlarında, cezaevi yollarında, adeta çırpınan, bürokrasi ile adeta boğuşan, alın teri döken, zorluklarla mücadele eden başta sen olmak üzere avukat arkadaşlarımızdan yüce Allah razı ve memnun olsun. Bu tahliyenin gerçekleşmesinde karınca misali de olsa madden ve manen emeği geçen alın teri döken her türlü zorluğa göğüs geren sıkıntılara karşı mücadele eden dua eden inşallah bir önce tahliye olur diyen Ülküdaşlarımızdan da yüce Allah cc razı ve memnun olsun.

“ZARAR VERİR DİYENLERE DE TEŞEKKÜR”

Sayın Genel başkanımızın Kürşat Yılmaz’ın adını andığı andan itibaren daha önce Kürşat Yılmaz’ın adını ağızlarına almaktan kaçanlar, hatta siyaseten bize çok zarar verir diye köşe bucak kaçanlar utananlar hatta avukatlığını üstlenenlere başka işin yok muydu? Buda nerden çıktı? Bu olmadı bu yakışmadı bu etik olmadı gözüyle bakanlardan da. Kürşat Yılmaz’ın çıkacağını anlayınca muhalefeti bırakıp yollara düşenlerden ve bir beklenti içinde olanlardan da Allah cc razı ve memnun olsun.

“LEHİNE KONUŞANLAR GÜNDEMDE KALMASINI SAĞLAMIŞTIR”

Sonuç olarak şunu yazmak istiyorum yıllarca Kürşat Yılmaz kardeşimizin lehinde veya aleyhinde tavır sergileyen her arkadaşımız Kürşat Yılmaz kardeşimizin gündemde kalmasını sağlamıştır. Allah cc razı ve memnun olsun. Kürşat Yılmaz kardeşimizi gerçekten yürekten gönülden sevenler ise Sayın Genel başkanımızın açıklamasından çok öncelerden beri onun uğradığı büyük haksızlığı başta Sayın Başkanımıza, Genel merkez yöneticilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza il ve ilçe başkanlarımıza Ülkü Ocakları başkanlarımıza her fırsatta götürüp anlatarak haksızlığın ortadan kaldırılması için her şeyi göze alıp emek harcayan arkadaşlarımızdan da yüce Allah cc razı ve memnun olsun.

“HERKES TADINI ÇIKARSIN”

Tüm arkadaşlarımız Kürşat Yılmaz kardeşimizi gündemlerinde tutmuşlar onun unutulmasını engellemişler ve onun hep gündemde kalmasını gerçekleştirmişlerdir. Bunların hepsi bir emeğin ürünüdür. Hepinize her birinize Sonsuz teşekkürler ediyorum. Bugün büyük bir haksızlığın ortadan kalktığı çok güzel bir gün. Herkes tadını çıkarsın. Kürşat Yılmaz kardeşimizin tahliyesi hayırlara vesile olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yüce Allah cc bir daha düşürmesin. Allah cc mahçup etmesin. Yüce Allah hepimizin cc yar ve yardımcınız olsun. Ülkücüler birlik olunca bütün zorlukların üstesinden kolaylıkla gelirler. Kürşat Yılmaz kardeşimizin tahliyesi bunun en güzel örneklerinden birisidir.”

KÜRŞAT YILMAZ KİMDİR?

12 Eylül Darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği (ÜGD) ‘nde yetkili kişilerden olan Kürşat Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi’nde çalışan Polis Memuresi Tülay Çetin‘le evlilik yapmasıyla tekrar adını duyurdu. Yine kısa bir süre sonra ismi iki cinayete karıştı ve cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz’ın adı ilk olarak Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’i vurma olayında gündeme geldi. 17 Nisan 1999'da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999'da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı’yla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.