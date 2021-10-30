Hürriyet DUMAN’A Kocaelispor forması hediye etti

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü tüm Kocaelililerle birlikte doyasıya kutladı. 29 Ekim akşamı sahne alan ünlü rock müzik grubu Duman şarkılarını yüzbinlerle birlikte söyledi. Gençlerin doyasıya eğlendiği konserin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Duman grubunun üyeleri Kaan Tangöze, Ari Barokas ve Batuhan Mutlugil’e teşekkür ederek Kocaelispor formasını hediye etti.