30 Eki 2021 - 16:47- Gündem G: 30 Eki 2021 - 16:48

Hürriyet DUMAN’A Kocaelispor forması hediye etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sahne alan Duman müzik grubuna Kocaelispor forması hediye etti
Hürriyet DUMAN’A Kocaelispor forması hediye etti mask

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü tüm Kocaelililerle birlikte doyasıya kutladı. 29 Ekim akşamı sahne alan ünlü rock müzik grubu Duman şarkılarını yüzbinlerle birlikte söyledi. Gençlerin doyasıya eğlendiği konserin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Duman grubunun üyeleri Kaan Tangöze, Ari Barokas ve Batuhan Mutlugil’e teşekkür ederek Kocaelispor formasını hediye etti.
# Kocaelispor, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

30 Eki 2021 - 16:47 - Gündem

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