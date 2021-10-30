Minik kız çocuğundan Hürriyet’e: Ponçik yanaklı Fatma başkanım

İzmit, 29 Ekim Cuma akşamı çok uzun yıllardır görmediği kalabalığa ev sahipliği yaptı. Duman konseri öncesi sahnede konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet gençlere seslenerek, "Bana sosyal medyadan genç bir kardeşimiz sizi çok seviyorum ponçik yanaklarınızı öpüyorum demiş. Ben de hepinizi ponçik yanaklarınızdan öpüyorum, sizleri çok seviyorum" dedi. Sosyal medya üzerinden başkan Hürriyet’e teşekkür mesajları atanlardan biri de minik bir kız çocuğu oldu. Minik kız çektiği videoda "Ponçik yanaklı Fatma Başkanım" diyerek başkan Hürriyet’e öpücük gönderdi.