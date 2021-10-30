CHP’liler okudukları kitapları gençler için bağışladı

CHP Kocaeli Sosyal Politikalar Komisyonu, lise ve üniversite öğrencilerine kitap ve sosyal etkinlik bursu verilmesi talebi için kamuoyu oluşturmak amacıyla İzmit Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da kitap okuma etkinliğine imza attı. CHP Kocaeli Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Demet Özgün Karaman ve komisyon üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, partililerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.

BÜYÜK İLGİ

CHP Kocaeli İl Yönetimi, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediye Meclisi üyesi Devrim Bal, CHP İzmit İlçe yönetimi, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, ADD İzmit Şubesi Başkanı Ahmet Kavas, partinin geçmiş dönem il ve ilçe başkanlarının da yer aldığı etkinlikte, vatandaşlar yanlarında getirdikleri kitaplar Cumhuriyet Parkı içerisindeki İzmit Belediyesi’ne ait kafede oluşturulacak kütüphaneye bağışlandı.

GENÇLERİN GELECEK HAYALLERİ NE YAZIK Kİ BAŞKA ÜLKELER

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Kocaeli Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Demet Karaman; “Kuşkusuz ülkemizin en yakıcı sorunlarından biri eğitimin durumu ve yükseköğrenim öğrencilerinin burs yurt ve barınma sorunudur. Ülkemizin gençlerinin gelecek hayalleri ne yazık ki başka ülkelerdedir.

BARINMA VE GEÇİNME SORUNLARI

Hemen her gün bizlere derdini anlatan yurttaşlarımızın burs, yurt ve iş taleplerini çözmeye çalışmaktayız. Bu yakıcı sorun yoksul emekçi halkımızın belini bükmektedir. Gençlerimiz barınma sorununa dikkat çekmek için ne yazık ki bu parkın banklarında da sabahlamak zorunda kaldılar. Üniversite eğitimi için il dışına çıkan her öğrencimizi derslerinden önce barınma ve geçinme sorunları bekliyor.

GERİ ÖDEMESİZ KİTAP VE SOSYAL ETKİNLİK BURSU TALEBİ

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitimin parasız bilimsel laik ve kamusal olması gerektiğini savunuyor, eğitimde fırsat eşitliğine önem vermemiz gerektiğini biliyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceğinin çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminden geçtiğini biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü Sosyal Politikalar Komisyonu olarak tüm orta öğretim lise ve üniversite öğrencilerine geri ödemesiz kitap ve sosyal etkinlik bursu verilmesini talep ediyoruz.

VAKİT GELDİ

Ülkemizin kaynaklarının ülkemizin gençlerine yoksullarına yeteceğini çok iyi biliyoruz ve ülkemizin kaynaklarının yandaş vakıflara cemaatlere değil, yarınlarımızın teminatı gençlerimize onların temel hakkı olan eğitime ayrılması gerektiğini buradan bir kez daha dile getiriyoruz. Artık akılcı politikalarla tüm kaynaklarımızı verimli kullanılarak gençlerimize ve eğitime yatırımının vakti gelmiştir.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE TALİBİZ

İhmal edilmiş tüm sorunlarımızın planlanması mümkündür, akılcı çözümleri ve kaynakları mevcuttur. Cumhuriyet Halk Partisi tüm kadrolarıyla bu sorunların çözümüne taliptir ve kararlıdır. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapıldığının bilinciyle hepinizi bir saatlik kitap okunması etkinliğimizi başlatmaya davet ediyor, katılımınızın ve desteğinizin bizlere güç verdiğini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

FARKINDALIK ÖNEMLİ

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ise; “Bugün çok özel etkinlikte bir araya geldik. Kitap okuma konusunda gerçekleştirilen farkındalık çok önemli bir şey. Öğrencilerin ve vatandaşların kitap okuma alışkanlığını kazanması bizi mutlu eder. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bilgi güçtür demiş yazar. Biz de içinde bulunduğumuz bu dünyayı analiz etmek istiyorsak doğru bilgiye ulaşmak zorundayız. Yaşadığımız dünyada şu an da bir kaos, çatışma hakim. Bana göre bunun nedeni aç gözlü olmamız. Uzmanlara göre ise kaynaklar az.

BİLGİ GÜÇTÜR

Dünyaya hükmetmek isteyen güçlerin rekabeti kaosa neden oluyor. İçinde yaşadığımız 21. yüzyılda en önemli şey bilgi. Bugün bu veriye sahip olanlar aynı zamanda yönetme erkine de sahip olacaklar. Sosyal medyayı kullanıyoruz, internet ortamında alışveriş yapıyoruz. Bütün bunları hayatımızı kolaylaştırmaya çalışırken dijital ortamlardaki şirketlerde bizim hakkımızda veri topluyorlar. Bu verileri de satıyorlar. Dolayısı ile bilgi güçtür. Bugün yanımda getirdiğim iki tane kitabı kütüphanemize bağışlayacağım. Bu anlamlı etkinliğe imza atan ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.