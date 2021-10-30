Üstün Başarı Koleji açıldı

Kuruculuğunun, eğitimci Ramazan Yaşar’ın yaptığı Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Yarımca Üstün Başarı Koleji’nin açılış törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Deva Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İyi Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, STK başkanları, Hemşeri dernekleri ve veliler katıldı. Keman ve yan flüt resitali eşliğinde karşılanan davetliler, açılış onuruna düzenlenen kokteyle katıldı.

16 YILLIK TECRÜBE

Tören okul kurucusu Ramazan Yaşar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Yaşar, Edebiyat Öğretmeni olarak eğitim hayatımdaki 16 yıllık tecrübemi mesai arkadaşlarım ile paylaşıp öğrencilerimize aktarmak adına bu kurumu hayata geçirmekten çok mutlu ve gururluyum. Kurumumuzda öncelikli hedefimiz evlatlarımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizin, hayatları boyunca çağın gerekliliğine uyum sağlayabilen ailelerine ve ülkelerine faydalı birer birey olarak yetişmeleridir.

MÜZAKERE VE UZLAŞMA YETENEĞİ KAZANMIŞ

Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek ve çocuklarımızın hayatlarına katabilmek için; güçlü iletişim becerilerine sahip, beden dilini iyi kullanan, müzakere ve uzlaşma yeteneği kazanmış, zamanı verimli yönetebilen, analitik düşünceye sahip, problem çözme tekniklerine hakim birer birey olmalarına yönelik eğitim vermekteyiz. Bizim için çok özel ve anlamlı bu günde yanımızda olduğunuz için sizlere teşekkür eder ve tekrar hoş geldiniz” dedi.

EĞİTİMİN ÖNCÜLERİYİZ

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt da konuşmasında, ‘ Eğitim bir ülkenin en temel ihtiyacıdır bizlerde Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimin öncüleriyiz, amacımız ülkemizin hayallerini gerçeklere dönüştürecek nesiller yetiştirebilmek adına büyük mücadele içerisindeyiz… Körfez 36.000 öğrencisi olan 2.500 eğitim çalışanı bulunan büyük bir ilçedir. İlçemizde hizmet veren özel eğitim kurumlarımızın sayısı gün geçtikte artıyor şu an 93 adet eğitim kurumumuz var bunlardan 68’i devlet okulu 25 adet ise özel okulumuz var. Ben bu kurumun kuruluşunda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum okulumuzun ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum adı gibi başarılı bir kurum olacağına canı gönülden inanıyorum” dedi

İLÇEMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Üstün Başarı Koleji'nin açılışında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,“Gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında Bu gün İlçemize yenir bir Eğitim Kurumu kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu gün burada toplanmamıza vesile olan yeni bir kurumun gölgesinde buluşmamıza olanak sağlayan müdürümüz kurucu Ramazan Yaşar’a teşekkürlerimi sunuyorum. Açılan bu Eğitim yuvasının İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tütünçiftlik tarafında yoğunlukta olan kolejlerimize bir yenisi de Yarımca da eklendi. Kurumumuzun ismi ile Muvaffak olmasını temenni ederim Adı gibi Üstün başarılı bireyler yetiştirmesini canı gönülden diler hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim. dedi