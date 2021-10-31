İYİ Parti yöneticisi koronaya yenildi

İYİ Parti Gebze ilçe başkan yardımcılarından iş insanı Fatih Kaplan, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Kaplan’ın ölümü sevenlerini yasa boğarken haber sosyal medyada CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan tarafından şu sözlerle duyuruldu: "İYİ Parti Gebze ilçe Yönetim Kurulu Üyesi kıymetli Fatih Kaplan bir süredir Covid-19 nedeniyle yattığı hastanede yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. İYİ Parti Ailesinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, Mekanı cennet olsun."