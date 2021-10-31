31 Eki 2021 - 10:26- Gündem G: 31 Eki 2021 - 10:30

Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" diyerek uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacak şiddetli yağışların 3 gün boyunca yurdun geniş bir kesimini etkisi altına alacağını ifade etti. Müdürlük ayrıca Doğu bölgesinde de kar beklendiğini belirterek yurt geneli için "Şimdiden hazırlıklı olun" uyarısı yaptı.
Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" diyerek uyardı! mask

Yeni haftaya başlamadan önce Meteoroloji tarafından vatandaşlara art arda uyarılar geldi. Müdürlük, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların Çarşamba akşamına kadar süreceğini belirtti. Doğu bölgesindeki illerimizde de kar yağışı bekleniyor.

3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Öte yandan meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu da yayımladı. Buna göre, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.

5 günlük hava tahmini şu şekilde:

31 Eki 2021 - 10:26 - Gündem

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