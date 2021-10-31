Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" diyerek uyardı!

Yeni haftaya başlamadan önce Meteoroloji tarafından vatandaşlara art arda uyarılar geldi. Müdürlük, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların Çarşamba akşamına kadar süreceğini belirtti. Doğu bölgesindeki illerimizde de kar yağışı bekleniyor.

3 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Öte yandan meteoroloji haftalık hava tahmini raporunu da yayımladı. Buna göre, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.

5 günlük hava tahmini şu şekilde: