Ellibeş: “Bu muhalefetin Türkiye’yi savunacak gücü de, şuuru da yok”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Dilovası İlçe Danışma Meclisi’nde muhalefete yüklendi: “Bakın çok açık ve net söylüyorum; bu muhalefetin Türkiye’yi savunacak gücü de, cesareti de yok. Bu ülkeye parmak sallayan büyükelçilere haddini bildirecek yürekleri yok. Seçim diyeti ödedikleri HDP’nin ülkemizin güvenliğini tehlikeye düşüren talimatlarına hadi oradan diyecek iradeleri yok. Gözünün içine bakarak burası Kürdistan diyen haine ağzının payını verecek şuurları yok. Bunlar ancak milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza iftira atmayı, hakaret etmeyi bilirler”.

GENİŞ KATILIM VE COŞKU VARDI

AKP Kocaeli’de ilçe danışma meclisleri devam ediyor. Çayırova’dan sonra bu hafta sıra Dilıvası’ndaydı. Dilovası Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 61.Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi yine yoğun katılım ve coşkuyla geçti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçe başkanları ve yöneticilerle çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. AK Parti önceki dönem il başkanı Mahmut Civelek de toplantıya katılanlar arasındaydı. Divan Başkanlığını Fevzi Karadaş, yardımcılığını Burçin Taşdemir, Yeter Bayram ve Ömer Erdoğan’ın yaptığı Danışma Meclisi İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in selamlama konuşmalarıyla başladı.

ELLİBEŞ: “İŞTE İSTEDİĞİMİZ TAM DA BU”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’ın gençlerin bol bol alkış ve tezahüratlarıyla kesilen gündeme ilişkin konuşmalarının ardından kürsüye gelen AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, muhalefete yüklenerek şunları söyledi: “Birliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz İlçe Danışma Meclislerimiz bugün Dilovası’yla devam ediyor. Dilovası 61.Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisimiz hayırlı olsun. Salona, coşkuya, heyecana bakarak sanki 61’inci değil de ilk toplantımızı yapıyoruz demek mümkün. İşte istediğimiz tam da bu. Kocaeli, 2023 hedefine giderken ‘İnandığı Yolda Yürüyor’. Teşkilatımızı tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, dünyada kürsel çapta ekonomik sıkıntılar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye bunun etkilerini en hafife indirmek için gece gündüz çalışıyor. Esnafa ciro kaybı, gelir kaybı, kira, sigorta primi, faiz indirimli kredi gibi desteklerin ardından 240 bin TL ve altı cirosu olanlara gelir vergisi muafiyeti getirildi”.

“MİLLETİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ”

“Çarklar durmasın diye bu pandemi döneminde çiftçimizi en güçlü şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye genelinde tarıma destek miktarı AK Parti döneminde 396 milyar lirayı buldu. Sadece merkezi yönetimle sınırlı kalmadık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bu yıl 13 bin çiftçimize yaklaşık 2 milyon litre akaryakıt desteğinden sonra şimdi de yaklaşık 40 milyon TL değerinde tohum ve gübre desteği sağladı. Biz bütün bunları gerçekleştirirken bağımsızlığımızı zaafa uğratacak eylemlerde de olmadık, olamayız. Çünkü ülkemize, milletimize sevdalıyız. Buna karşılık karşımızda reklamla, lafla günü geçiren bir muhalefet var. İftira ve yalanla milletimizin aklını bulandıran ama yönettikleri belediyelerde bütçeleri nerede kullandıkları belli olmayan bir anlayış var.”

“ÜLKEMİZİN HAKKINI KORUMAKTAN ACİZSİNİZ”

“Değerli arkadaşlar, geçen hafta Çayırova’da bir soru sordum muhalefete. Dedim ki, siz daha ülkemize parmak sallayan Avrupalı büyükelçilere haddini bildirmekten acizsiniz. Milletimizin oylarıyla seçilmiş, Cumhurbaşkanımıza gelince ağız dolusu hakaretleri sıralıyorsunuz da, şu büyükelçilere gelince neden sus pus kenardasınız. Bu durumda siz kendinize nasıl Atatürk’çü, nasıl Milliyetçi diyebiliyorsunuz diye sordum. Evet, tekrarlıyorum. Siz nasıl Atatürkçü, nasıl Milliyetçisiniz? Bu nasıl vatan sevgisi, nasıl millet sevgisi. Cevapları yok. Olamaz da. Tek yaptıkları lafı dolandırmak.”

“KÜRDİSTAN DİYEN HAİNE AĞZININ PAYINI VEREMEDİNİZ!”

“Daha bu olayın şaşkınlığı geçmeden geçen hafta içinde bir başka ibretlik olay daha yaşadık. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şanlı ordumuzun terörün kökünü kazımak için ihtiyacı olan tezkereye HDP ile birlikte CHP, hayır dedi. Hani, sınır namustu? Hani sınırları korumayı siz iyi biliyordunuz? Terör yuvalarını koruyarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi onlardan uzak tutarak mı sınır koruyacaksınız? Siz hangi sınırdan, kimin sınırından söz ediyorsunuz? Bakın çok açık ve net söylüyorum; bu muhalefette ülkesini savunacak ne güç, ne kudret var. Onlarda bu ülkeye parmak sallayan dış güçlere haddini bildirecek yürek yok. Seçim diyeti ödedikleri HDP’nin ülkemizin güvenliğini tehlikeye düşüren talimatlarına hadi oradan diyecek irade yok. Gözünün içine bakarak burası Kürdistan diyen haine ağzının payını verecek bilinç yok, şuur yok. Bunlar ancak Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza iftira atmayı, hakaret etmeyi bilirler.”

“AKM İÇİN ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?”

“Bunlar ne yaparsa yapsınlar biz milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bakın, 29 Ekim’de İstanbul Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi modern mimarisi ve çok amaçlı çağdaş yapısıyla yeniden açıldı. Bunlar değil miydi, 2013’te aynı iftira ve yalan kumpasıyla üzerimize gelip, ‘Bunlar mücahitken Taksim’e cami yapmak istedi, şimdi müteahhit oldular Taksim’e AVM yapacaklar’ diye yalan konuşan. Cumhurbaşkanımız bu yalan ve iftiralara aldırış etmeden, Taksim’e hem cami, hem opera salonu yapacağım dedi ve yaptı. Şimdi çıkıp özür diliyorlar mı? Hayır. Çünkü tek işleri ve görevleri milletimizin aklını bulandırmak, bizi yolumuzdan alıkoymak, ülkemize hizmet sevdamızdan bizi vazgeçirmek. Ama daha yapacak çok işimiz var. Yorulmak, bıkmak, usanmak yok. Güven ve istikrar için, Türkiye için yolumuza emin adımlarla, milletimizin de desteğiyle devam edeceğiz”. Danışma Meclisi, Ellibeş Başkanlığındaki Divan Heyetinin teşkilatın soru ve önerilerini cevapladığı bölümle sona erdi.