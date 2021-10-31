Hürriyet, Darıca’da Karslıları yalnız bırakmadı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, hemşeri derneklerine destek vererek onların yanında olmaya devam ediyor. Başkan Hürriyet son olarak, Darıca’da faaliyetini sürdüren Kars İli ve İlçeleri Dayanışma Derneği’nin Kazım Karabekir Mahallesi Cömert Sokak üzerinde bulunan yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Protokolün yoğun ilgi gösterdiği açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Ne güzel bir birliktelik ve dayanışma. Özelikle hemşeri derneklerinin yöresel kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak ile ilgili çabaları çok çok kıymetli” dedi.

HÜRRİYET, “KENTE KİMLİK VE DEĞER KATIYOR”

Açılış organizasyonunda Kars İli ve İlçeleri Dayanışma Derneği Başkanı Ali Şen ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Hürriyet, “Derneklerin çalışmaları kente kimlik ve değer de katıyor. Bu vesile ile değerli başkanımıza ve yönetimine sonsuz başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ederek lokalin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca; bugün 30 Ekim olması vesilesi ile Kars’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü de tekrar tekrar kutluyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından kesilen kurdele sonrası lokal, resmi olarak hizmete açıldı.