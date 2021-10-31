Arıcan: “Tek hatamız Fatma Hanım’a inanmak oldu” 

Kocaeli Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurettin Arıcan, dernek merkezinden tahliye süreciyle ilgili yeni açıklama yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tahliye işlemini haklı göstermek için gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanılttığına dikkat çeken Arıcan, “Bu süreçte tek hatamız İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e inanmak ve güvenmek oldu” dedi. Arıcan, İzmit Belediyesi’nin iddialarına madde madde cevap verdi:

İZMİT BELEDİYESİ’NİN İDDİALARI VE CEVAPLAR

1)- Kira ödemiyorlardı açıklaması tamamen yalan ve konuyu çarpıtmak üzere kurgulanmış bir ifadedir. Derneğimizin 3 yıllık kira bedelini düzenli olarak İzmit Belediyesi’ne ödediği ve hiç borcu bulunmadığı kendi kayıtlarında görüleceği gibi bizim de elimizde bütün dekontları mevcuttur. Kira ödemediler yalanı, bizlere karşı önyargı beslendiği görüşünü güçlendirmektedir.

2)- İzmit Belediyesi tarafından kamuoyuna sunulan açıklamada kira bedelimizin düşük olduğunun altı çizilmektedir. Bunun kasten ve bilerek kamuoyunu yanıltmak için kullanılmış bir ifade olduğunu birkaç açıdan ele almak mümkündür.

a) İzmit Belediyesi’nin bundan daha düşük bedellerle başkaca derneklere yer verdiği, hatta bu derneklerin gezi ve etkinlik gibi bazı giderlerinin de belediye tarafından karşılandığı resmi belgelerle sabittir. Dolayısıyla Kocaeli Ordulular Derneği’ne özel bir durum yoktur.

b) Kaldı ki, derneğimiz söz konusu yeri kiralamaya başladığında terk edilmiş bir baraka görünümüyle 38 m2 kapalı alana sahipken, derneğimiz tarafından yapılan çalışmalarla bu alan 322 m2’ye çıkarılmış ve hiçbir masraf belediyeye fatura edilmeden derneğimizce ödenmiştir.

c) Derneğimiz 38 m2 olan eski yeri aylık 100 TL’ye kiralayıp 3 yıllık sözleşme imzalarken, İzmit Belediyesi 322 m2 olan yeni yeri aylık 1000 TL’ye başkasına kiraya vermiştir. Metrekare üzerinden hesap yapılıp, ilk kiralama bedelleri karşılaştırıldığında İzmit Belediyesi’nin yeni kira bedelinin daha düşük olduğu görülecektir.

3)- İzmit Belediyesi, terk edilmiş, berduş mekanı haline gelmiş baraka yerine yaptırdığımız yeni binayı kaçak olarak ifade etmiştir. Ancak aynı İzmit Belediyesi ‘kaçak’ dediği bu yapıyı komple ihale ederek, kiracıya vermek istemektedir.

4)- İzmit Belediyesi, bu yerin sağlıkçılar tarafından kullanılacağını iddia ederek açıkça toplumsal hassasiyetleri istismar etmektedir. İhale şartnamesinde bu yerin sosyal tesis olarak değil, ticari iş yeri olarak ihale edildiği açıkça görülecektir.

5)- İzmit Belediyesi, tahliye tebligatının ilk olarak önceki belediye başkanı tarafından gönderildiğini iddia etmektedir. Kendi yazılarında da belirtildiği gibi, bu tebligatın tarihi 2 Nisan 2019’dur. Diğer bir ifadeyle 31 Mart seçimleri sonrasıdır. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yeniden aday olmadığı bir seçimden sonra böyle bir tebligat göndermiş olması akılla izah edilemez. Bu gönderilen yazı olsa olsa kira sözleşme süresinin bittiğini belirten, rutin bir yazı olacaktır. Ancak derneğimize ulaşan ilk tahliye yazısının altında, daha koltuğunu ısıtamadan 22 Mayıs 2019 tarihli yazısıyla Ordululara karşı tutumunu açıkça ortaya koyan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in imzasını taşımaktadır.

Buna benzer cevap verecek daha pek çok konu bulunmaktadır. İlerleyen süreçte bunlarla ilgili açıklamaları da yapacağız. Bu haksız ve maksatlı tahliye işleminin durdurulması için Kocaeli Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız.

Burada bizlerin hiç mi hatası olmamıştır? Elbette olmuştur. O da, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in verdiği sözlere inanmak ve güvenmek olmuştur. Bu nedenle bugün Alikahya’da yaşayan 40.000’den fazla vatandaşımız her alanda mağdur olmaktadır. Kocaeli Ordulular Derneği, bütün bunlara karşı halkımızın sesi olmaya devam edecektir.