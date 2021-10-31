31 Eki 2021 - 12:22- Gündem G: 31 Eki 2021 - 12:36

Akaryakıt satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Akaryakıt satın alınacak

31 Eki 2021 - 12:22 - Gündem

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