Derince'de 3+1 120 m² daire mahkemeden satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri : Kocaeli ili, Derince ilçesi, Dumlupınar mahallesi, 1179 ada 70 parsel, A2 Blok, 2. Kat, 5 Bağımsız Bölüm nolu, 1/46 arsa paylı, mesken vasıflı taşınmaz olup, Kocaeli ilinden İstinbul iline ulaşım sağlayan D:100 karayoluna yakın konumdadır, satışa konu daire 3 oda, 1 salon, antre, mutfak, banyo ve wc ile 1 balkondan ibaret, bürüt 120 m2 alana sahiptir, Ulaşımı kolaydır, etrafında yeni ve eski yapıda siteler vardır, Alım satım kabiliyeti yaksektir.

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