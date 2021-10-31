Bursa Uludağ Üniversitesi akademik personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversiteye bağlı birimlere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversite Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim üyesi alacak.

Adayların, ilanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 17 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacak. Başvurular şahsen yapılacak. İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

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