Zafer Partisi’nden Suriyeli açıklaması “Ya bu kanı durdurun ya millet durduracak”

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Vedat Çalık Suriyeli sığınmacılar ile ilgili bir açıklama yaptı. Çalık Suriyeli vatandaşların misafirlikleri bittiğini ve evlerine geri dönme vakti geldiklerini belirtti. Mülteciler için evine dön kampanyası başlattığını söyleyen Çalık yaptığı basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.

“ŞARK KURNAZLIĞI İÇİNE GİRDİ”

Zafer Partisi’nin yoğun baskıları sonucunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suça karışan Suriyelilerin ülkemizde işledikleri suçları bakanlıkça gizlediklerini televizyon ekranlarından itiraf etmek durumunda kaldı diyen Zafer Partisi İl Başkanı Vedat Çalık, “Zafer Partisi penceresinden bakıldığın da Süleyman Soylu Suriyelilerin işledikleri suçları sadece gizlemeye değil aynı zaman da küçümsemeye çalışarak tam bir şark kurnazlığı çabası içerisine girdiği net bir şekilde görülmektedir” ifadelerini kullandı.

“DİĞER YARISINI KİME KARŞI İŞLİYORLAR”

Çalık açıklamasını devamında şu ifadeleri kullandı: “Süleyman Soylu’ya göre “Suriyeliler suçların yarısını kendi aralarında işliyorlarmış” Peki, diğer yarısını kimlere karşı işliyorlar? Biz Cevap Verelim: “Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun yüce milletine karşı.” Soylu, bir açıklamasın da “Suriyelilerin gelmesi Türkiye’nin kamu güvenliğini bozar dediler, oysa Türkiye’nin kamu güvenliği bozulmadı” diyerek saçma sapan bir cümle kurmuştur. Buradan İçişleri bakanına soruyoruz; Bir ülkede suç oranı yabancılara bağlı yüzde 50 artar ise kamu güvenliği bozulmuş olmaz mı?

SURİYELİLERİN KATLİAMLARINI SIRALADI

Soylu sarf ettiği saçma sapan cümlesini Gaziantep’te askerden geldikten kısa bir süre sonra; Suriyeliler tarafından Rambo bıçağı ile boynu kesilerek şehit edilen 21 yaşındaki Necati Bağcı’nın babasına söyleyebilir mi? İstanbul da kaburgaları kırılarak kalbinden bıçaklanan 16 yaşındaki milli futbolcu İsmail Bayar’ın annesine anlatabilir mi? İstanbul da evinde misafir ettiği Suriyeliler tarafından öldürülen 70 yaşındaki Kemal Varıcı dedenin torunlarına böyle bir cümle kurarsa ne cevap alır? Mersin’de “Uyuyacağım gürültü yapmayın” dediği için Suriyeliler tarafından öldürülen 24 yaşındaki Hanefi İshak ve Adana da 27 yaşında bir Suriyeli katil tarafından katledilen 17 yaşındaki Yahya Kırlangıç’ın babası kamu güvenliğinin bozulmadığı fikrine acaba ne der?

“HENÜZ 15 YAŞINDAYDI”

Ankara Önder mahallesinde “Devlet malına zarar vermeyin yüksek sesle küfür etmeyin” dediği için Suriyeliler tarafından katledilen Emirhan Yalçın’ın yakınları çocuklarının kamu güvenliğini korumak isterken öldürüldüğünü söylemezler mi? Dün İzmir’in Torbalı ilçesinde Suriyeliler tarafından katledilen Batuhan Parlak kardeşimizin henüz kırkı çıkmamışken, bugün Adana Seyhan da katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserin de Suriyeli M.C tarafından bıçaklanarak öldürülen Akif Ozan Özdağ kardeşimizin henüz 15 yaşında olduğunu biliyor muydunuz..

“SORUMLULAR SIĞINMACI KILIĞI İLE ÜLKEMİZDE”

Zafer Partisi olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’a hatırlatırız. Suriye iç savaşının ve sığınmacılarının Türkiye’ye gelmesi sonucun da İŞİD Urfa ve Suruç’ta 32 vatandaşımızı bombalayarak öldürdüğünü unuttunuz mu? Ankara Gar katliamında Cumhuriyet tarihimizin en büyük katliamı 106 kişinin öldürüldüğünü sorumluların ülkemizi elini kolunu sallayarak giren sığınmacı kılıklı unsurlar olduğunu unuttunuz mu? Atatürk Havalimanı saldırısında onlarca vatandaşımızın öldürüldüğünü unuttunuz mu? Hatay Reyhanlı saldırısında 57 vatandaşımızın öldüğünü unuttunuz mu? Gaziantep düğün saldırısında 53 vatandaşımızın katledildiğini unuttunuz mu? İŞİD’in gerçekleştirdiği yılbaşı Reina saldırısında 39 vatandaşımızın öldürüldüğünü unuttunuz mu?

“SON KEZ UYARIYORUZ”

Sözde sığınmacılar tarafından ülke de kan gövdeyi getirirken İçişleri bakanı Süleyman Soylu’ya göre ülke güllük gülistan ülkenin hiçbir şey olmamış haliymiş, bir şey olsaydı acaba ne olacaktı tahmin etmek istemeyiz. Sayın soylu bu verdiklerimiz salt ruhsuz bir rakamlardan ibaret bilgiler değil bu hatırlattıklarımızın hepsi annesi, babası, çocukları, kardeşleri, olan bu milletin asli unsuru olan Türk Vatandaşlarımız. Türk Milleti adına sizi son kez uyarıyoruz. “Ya bu kanı durdurun ya millet durduracak”