31 Eki 2021 - 12:44- Gündem G: 31 Eki 2021 - 12:47

Yargıtay’dan kaynana kararı! Gelininin banyosunu izliyordu!

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, karı kocanın ilişki yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için gelininin banyo yapıp yapmadığını takip eden kaynananın bu hareketinde erkeği kusurlu buldu. Yüksek mahkeme, kaynananın gelininin elinden cep telefonunu almasını da erkeğe kusur olarak yükledi.
Yargıtay’dan kaynana kararı! Gelininin banyosunu izliyordu! mask

Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı kadın, davalı erkeğin annesinin evliliğe sürekli müdahale ettiğini öne sürdü. Genç kadın, kayınvalidesinin konuştuğu sırada elinden telefonunu aldığını, kocasıyla ilişki yaşayıp yaşamadıklarını takip için banyo yapıp yapmadığını takip ettiğini iddia etti.

“ERKEK, MÜDAHALELERE SESSİZ KALDI”

Aile mahkemesi tarafların boşanmasına hükmetti. Kararı taraf avukatları temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, gelişen vakaların ağır nitelikte olduğuna, erkeğin bu müdahalelere sessiz kaldığına dikkat çekti. Davalı erkeğin “eşinin ailesi ile görüşmesine izin vermediği ve onlara kızlarını aramamalarını söylediği” ancak boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin yine de ağır kusurlu olduğuna vurgu yapıldı. Kararda şöyle denildi:

“Davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylarda erkek ağır kusurlu olup, erkeğe yüklenen bu kusurlu davranışlar aynı zamanda kadının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir.

O halde tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına manevi tazminata karar vermek gerekirken, yanılgılı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.” 

# Kadın

31 Eki 2021 - 12:44 - Gündem

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