Başkan Büyükakın’dan, Dilovası için beş yeni park müjdesi

AK Parti Dilovası İlçesi 61. Danışma Meclisine katılan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, toplantıda yaptığı konuşmada, projelendirilen beş yeni parkın müjdesini verdi. Dilovası için birçok hizmeti hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “İki yılı geride bıraktığımız bu süreçte, Dilovası için 80 eser ve hizmetlerimizle 205 Milyon TL’lik yatırımı yaptık. Şimdi Dilovası’nın güzel insanları için beş yeni parkın yapımı gerçekleştireceğiz. Toplam 11 bin 360 metrekare olacak beş yeni parkımızın toplam maliyeti de 6 Milyon TL’dir” dedi.

YENİ BEŞ PARKIN DETAYLARINI ANLATTI

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, yapılacak yeni beş parkın detaylarını da bir sunum şeklinde anlattı.

“TOPLAM ALTI MİLYON TL’LİK YATIRIM”

İlk olarak parkların mevcut durumlarını teşkilat üyeleriyle paylaşan Başkan Büyükakın, toplam altı milyon TL’lik yatırım maliyetiyle Dilovası ilçesine değer katacak parkların ilçeye hayırlı olmasını diledi. Cumhuriyet Mahallesine Bin beş yüz metrekare büyüklüğünde bir parkın yapılacağını söyleyen Başkan Büyükakın, “Bir diğer parkımız Diliskelesi Mahallesi 720. Sokak parkı olacak. Beş bin yüz metrekare alanda gerçekleştireceğimiz parkımız burada ki vatandaşlarımızın yaşamına değer katacak. Diliskelesi’nde gerçekleştireceğimiz diğer bir parkımızda Yılport Ulaştırma Hizmetleri MTA Lisesi’nin önünde yer alan Seyir Terası Parkı olacak. İki bin yüz elli metre kare büyüklüğünde ki parkımız Osmangazi Köprümüzün eşsiz manzarasıyla çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN ÇOK SEVECEĞİ ALANLAR OLACAK”

Orhangazi Mahallesi Eynerce Kavşağı Parkı ve Adnan Kahveci Parkları hakkında da AK Parti Dilovası İlçe teşkilatına bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Eynerce Parkımız bin altı yüz kırk metrekare, Adnan Kahveci Parkımızda İki bin otuz metrekare olacak. Tüm Parklarımız yeni halleriyle çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın çok seveceği alanlar olacak” ifadelerini sarf etti. Başkan Büyükakın’ın açıkladığı beş yeni parkta, oturma ve dinlenme alanları, meydan, çocuk oyun alanı, kameriyeler, bitkisel peyzaj düzenlemeleri, spor donatıları, çevre duvarlar, çevre çitleri, otomatik sulama sistemi, aydınlatma elemanları, kentsel donatı elemanları yer alacak.