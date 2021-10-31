Bahçecik’te ağaç katliamı yaşanıyor!

Gazetemizin Whatsapp ihbar hattına gelen bilgiye göre Bahçecik Damlar Mahallesi’nde inşaat için ormanlar kesiliyor. Denetleyen, inceleyen yokmuş. Ormanlık alanlar için hepimiz seferber olmalıyız. Yetkililer bunu ihbar kabul edip, söz konusu alanda inceleme yapmalı. Hiç kimse ağaç katliamı yapamaz. Katliamı yapanlar da, yapanlara göz yumanlar da cezalandırılmalı.