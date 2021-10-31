Gençler, Denizli’den puanla döndü! “1-1”

U-19 Elit Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor sezonun ilk maçında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Samet’in golü ile 1-0 geride tamamlayan Kocaelispor U-19, bitime 7 dakika kala Eren Alkan’ın golü ile beraberliği buldu ve mücadele 1-1 sona erdi.

İLK YARIDA TEK GOL

Karşılaşmanın 35. dakikasında Denizli adına Samet Emre Gündüz ceza sahası dışından kaleye şut çekti. Ahmet’in bu topa yapacak bir şeyi yoktu ve ağlara giden top Denizlispor’u 1-0 öne geçirdi. 4 dakika sonra Anıl Emre ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gördü ve son derece basit bir şekilde oyundan atıldı. İlk yarı Denizli ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

EREN ALKAN YAZDI

İkinci yarıda Kocaelisporlu futbolcular çok üstün bir mücadele örneği ortaya koydu. Eksik kalmalarına rağmen rakibine cesurca yüklenen Kocaelispor 83’te beraberliği buldu. Sağ kanattan Yiğit Canguru’nun ortasında Denizlili futbolculardan seken top Eren’in önünde kaldı. Genç futbolcu topu 90 diye tabir edilen yerden filelerle buluşturdu. Kalan sürede Denizli ekibinin bir topu direkten döndü ve mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ardından soyunma odasına gelen Başkan Engin Koyun takıma 1.000’er lira prim verdi.