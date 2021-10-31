31 Eki 2021 - 15:32- Gündem G: 31 Eki 2021 - 15:34

Hoşgörü Yolu’nda tarihe dokundular

İzmit Belediyesi, ’Hoşgörü Yolu’nda düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle vatandaşları hem kent tarihi hem de spor ile buluşturdu
Hoşgörü Yolu’nda tarihe dokundular mask

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği’ nin ortak düzenlediği etkinlikle doğa severler, ’Hoşgöru Yolu’nun yaklaşık 7.5 kilometrelik 1’inci etabını tamamladı. İzmit’in önemli kültür varlıklarını yakından inceleyerek fotoğraflayan ve bilgi sahibi olma fırsatı yakalayan katılımcılara, organizasyon boyunca Kültür Müdürlüğü’nden gelen uzmanlar eşlik etti. 

TARİHE DOKUNDULAR

İzmit Belediyesi önünde toplanan yürüyüş ekibi sırasıyla; Nicomedia Sarayı, Kertil Tekke Meydanı(çeşme), Akça Camii, Saatçi Ali Efendi Konağı, Hacı Ayvaz Camii, Nicomedia Dış Surlar ve Santa Barbara, Namazgah Şehitliği, Orhan Camii, Canfeda, Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Karaburç, Amfitiyatro Alanı, Akçakoca Camii, Kapanca Sokak, Sırrı Selim Paşa Konağı, Yumurtacı Mescidi, Pembe Köşk, Atatürk Evi, Kültür Tepesi meydanı, Av Köşkü, Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli’ni gezdi.

TURLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Avrasya Yolu Projesi içinde de yer alan İzmit ile İznik arasında 1700 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Hoşgörü Yolu’nda gerçekleştirilen etkinlikten  büyük keyif alan ve günü memnuniyetle tamamlayan  vatandaşlar,  başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.  İzmit’in tarihi değerleri ile tanışan ve çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiren katılımcılar,  unutulmayacak bir günü geride bıraktı. İlk gününde büyük ilgi gören programın, ilerleyen süreçte farklı etap ve safari turları ile devam etmesi planlanıyor.

# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet, Sokak

31 Eki 2021 - 15:32 - Gündem

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