İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kadıköy Merdivenköy'deki hastane binasını 10 yıllığına kiraya verecek.
İhale, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11:00’ de İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacak.
İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edebilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.