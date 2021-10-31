31 Eki 2021 - 17:09- Gündem G: 31 Eki 2021 - 17:12

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hastane binasını kiraya verecek mask

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kadıköy Merdivenköy'deki hastane binasını 10 yıllığına kiraya verecek.

İhale, 11 Kasım 2021 tarihinde saat 11:00’ de İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacak.

İstekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:10 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edebilir.

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31 Eki 2021 - 17:09 - Gündem

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