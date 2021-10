“Sen Diyanet İşleri Başkanı mısın? Hiyanet İşleri Başkanı mısın?”

Bağımsız Türkiye Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi bugün MÜSİAD Düğün Salonunda yapıldı. Kocaeli teşkilatlarının 4 dönemdir İl Başkanlığını yapan Muharrem Can’ın tek aday olduğu kongreye Genel Başkan Hüseyin Baş da katıldı. 160 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonrasında 14 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik il disiplin kurulu üyesi ve 30 kişilik il delegesi seçildi. Kongrenin divan başkanlığını Abdullah Erdem üstlenirken katip üyeliklerini ise Semih Üstüner ve Demet Peker gerçekleştirdi.

GENİŞ KATILIM

Kongreye Genel Başkan Yardımcıları Harun Kayacı, Sabri Terzi, Ruhi Sarı, Ender Karabulut, Emre Polat, Seçil Mumcuoğlu, Emre Vona, İbrahim Berk, Zeki Garaçoğlu, Ahmet hamdi Kepekçi, İbrahim Yıldız, Ali Garaçoğlu, Lütfullah Önder, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, CHP İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve Yardımcıları Gizem Arslan, Sabriye Çalışkan, İKM Başkanı Murat Öztürk, Gelecek Partisi Yöneticileri Kağan Demirci ve Yunus Küçükpolat, DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Alptekin Cevherli, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı ve partililer katıldı.

“KAİNAT TÜRK DEVLERİ KURULACAK”

Kongrenin ilk konuşmasını İl Başkanı Muharrem Can gerçekleştirdi. Can konuşmasında, “Bu yola çıkarken genel başkanımız bugünkü geleceğimiz günleri yıllardan beri ortaya koydu. Bu uğurda da 30-40 yılını harcadı rahmetli genel başkanımız. Bugünlerin önüne geçmek için Atatürk’ün bıraktığı yerden bu milleti için bütün gayretini ortaya koydu. Bu coşkulu programımız inşallah işin sonunda hayırlı olur. Yarınlarda Mustafa Kemal’in sizlere ölmeyi emrediyorum diyen ruh bu salonda. Projelerimiz hazır. Genç genel Başkanımız ile birlikte kainat Türk devleti kurulacak” ifadelerini kullandı.

“YENİ YETMELER”

Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı konuşmasında, “Türkiye’nin tek çözüm ve alternatifi Bağımsız Türkiye Partisidir. Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı bayrağı devam ettiren bir siyasi partidir. Mevcut bütün dünyada uygulanan ekonomik sistemin 2 gelir kaynağı var. Bunlardan biri vergi ikincisi de borç almaktır. Gelir kaynağı zam vergi ve borç olan bir ekonomi işçisine açlık sınırının üstünde para verebilir mi? Böyle bir şans yok. Bunu yaptıkları gün ülkeyi batırdılar. Yapmak için borç almak zorundasın. O zaman sadece Türkiye’nin değil dünyanın çıkış noktası kapitalizmi terk etmektir. Dünyanın borcu 296 trilyon dolar dünyanın borcu var. Gayri safi yurt içi hasılası ise 74 trilyon dolar. Dünyanın borcu 4 kat daha fazla. Bu sistem gitmiyor. Bunu dayatmanın manası yok. Yeni yetmeler çıktı, daha önce bu partinin ciddi noktalarında görev alanlar. Zamanında neden yapmadınız. Kahrolsun kapitalizm diyerek olmaz. Sistemi değiştirmek lazım” ifadelerini kullandı.

“ALİ ERBAŞ’IN DİYANET’E GELDİĞİ GÜNÜ HATIRLATIM”

Bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Sabri Terzi ise, “Bundan 2 gün önce Cumhuriyet Bayramımızı idrak ettik. Cumhuriyet Bayramı aklımıza geldiğinde biz Cumhuriyet bize emanet eden ve bu toprakları kanları ile sulayan Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazi ve şehitlerimizi ve milli Bayramları kutlamazsanız dini bayramları kutlayamazsınız diyen genel başkanımız yad ediyoruz. Müslüman Türk milleti yüzde 99 diyorlardı, bilmiyorum AKP döneminde bu oran devam ediyor mu? Gönül şunu isterdi. Cuma günü Cumhuriyet Bayramı kutlanacaksa Cuma hutbesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet okunmasını bekledik. Sayın Diyanet işleri başkanına sesleniyorum Beni çok iyi tanırsın. O ali Erbaş gitti başka bir Ali Erbaş geldi. Senin Diyanet’e geldiğin günü çok iyi hatırlıyorum. O Ali Erbaş’tan eser kalmadı. Ali Erbaş’a soruyorum. İktidar Partisinin bir hocası var. Dedi ki iktidara zarar verecekse doğruları söylemek caiz değildir dedi. Aynısını Diyanet İşleri Başkanına soruyorum. Bununla ilgili fetvanız nedir” dedi.

“BU TÜRK MİLLETİNİ İNKARDIR”

Genel Başkan Yardımcısı Ruhi Sarı, “Cumhuriyet basit şartlarda kurulmadı. Mustafa Kemal Atatürk bütün dünyayı karşısına alarak Cumhuriyeti kurdu. Aradan geçen bu kadar süre içerisinde maalesef hala Cumhuriyeti Atatürk tartışması yaşıyoruz. 10 Büyükelçi krizini yaşadık. Bunu daha tartışırken mecliste yabancı askerlerin Türkiye’ye girmesine evet dedik. Hemen sonra Cuma Hutbesi tartışması geldi. Bu aslında bir tercih. Bu Türk Milleti adına bir inkardır. Ekonomiden siyasete her anlamda sürdürülemeyen bir tablo var. Birçok yazardan, gazetecilere baktığımızda herkes şunu söylüyor. İktidar artık devam edemiyor ama kimse de iktidarı cebinde keklik zannetmesin. Milletimizin beklediği o ışık Bağımsız Türkiye Partisi ve onun genç lideri ile olacaktır” şeklinde konuştu.

“TEZİ OLAN TEK PARTİ TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ”

Genel Başkan Yardımcısı Ender Karabulut ise, “Bağımsız Türkiye Partisi son 20 yıl içerisinde adeta bir bağımsız mücadelesi vermiştir. Merhum genel başkanımızın son 20 yıldır yaptığı çalışmaları takip ettim. Buraya gelmeden önce genel başkanımız ile yaptığımız bir programın videosuna denk geldim. Bağımsız Türkiye Partisi herkesin bildiği ama kimsenin dile getirmediği birçok konuda milletimizi aydınlatmış. Ekonomi ile ilgili bir tezi olan tek parti Bağımsız Türkiye Partisi. Bugün Türkiye’de aktif siyaset içinde yer alan partiler arasında bir tezi olan tek parti bağımsız Türkiye partisi” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞİMİZE SARILIP TÜRK OLMAMIZ LAZIM”

Kongrede son olarak Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, Merhum Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş’ın konuşma gerçekleştirdi. İş Aş Hüseyin Baş sloganı ile kürsüye çıkan Hüseyin Baş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Türk milleti üzerinden oynanan bir oyun var. Bu oyun Türk Milleti Türklük ve Müslümanlık çatısı altında birleşmesin ki onları yok edelim oyunu. Türk milleti her zaman İslam’ın ve Türklüğün koruyucusu olmuş, aynı zamanda sömürünün karşısında olmuş bir millet. Görüyoruz ki son 20 yılımızda işte bu Türklük politikamızın uzağına itilmek istenen bir politika ile karşı karşıyayız. Geçmişimize sarılıp Türk olmamız lazım.

HIYANET İŞLERİ BAŞKANI MISIN?

Tam bu noktada 29 Ekim’in yıldönümü Cuma gününe denk geldik. Diyanet İşlerimizin Cuma Hutbesinde Atatürk’ten bahsedilmediği bir dönem. Sen Diyanet İşleri Başkanı mısın hıyanet işleri başkanı mısın? Atatürk’le ne dertleri var. Bunlara Müslüman desek Atatürk bunlardan daha Müslüman. Vatanperver desen Atatürk daha vatan perver. Bunları ne yağacağız. Eğer vatan düşmanlarını tanımak istiyorsanız vatan düşmanlarının panzehiri burada. Daha önce söyledim. Diyanet işleri başkanını Alevi yapalım dedim. Bu siyaset bin yıl öteden geliyor. Bunlar Cemevlerini ibadethane sayalım mı diye tartışılırken bunu dedim.

“DİYANET’İN BAŞINA ALEVİ BİRİNİ GETİRECEĞİM”

Bir çözüm bulacağız. Siz Atatürk’ün günü kurtarmak için bir iş yaptığını gördünüz mü? Atatürk’ün yaptığı hamleleri hayata geçirirsek bugünkü sorunları ilelebet çözeriz. Atatürk 1 yılda 52 tane hutbe yazdırdığını görüyoruz. Yeni diyanet işleri başkanına diyeceğiz ki senin hutbelerin Atatürk’ün yazdığı hutbenin dışına çıkamaz. Bunu inkar edemezler çünkü din değişmez. Bin 400 yıldır din aynı ama hutbeler değişiyor. Biz İktidara gelirsek söz veriyorum Diyanet’in başına Alevi birini getireceğim. Bir zekat çıkışı yaptım. Bunlar zekatlarını açıklasın dedim. Bir arkadaşım dedi ki yıllardır hiçbir muhalefet bunu söylemedi dedi. Dedim ki muhalefetin de bu konu hakkında bilgisi yok ki. Asgari ücreti 10 bin yapacağız diyorum gülüyorlar. Bunların zekatı ile asgari ücret zaten 10 bin olur.

“CUMHURBAŞKANI’NA 1 MİLYON DA VERİRİZ 10 MİLYON DA”

Cumhurbaşkanının maaşı 100 bin olmuş. Ben diyorum ki Cumhurbaşkanının maaşı 1 milyon olsun. Sen mutlu ol yeter. Dünyadaki en büyük petrol rezervlerinin üzerinde otuyoruz. Kimse bundan bahsetmiyor. Eğer biz petrolümüzü işletirsek biz dünyayı sallayacağız bunu biliyorlar. Iraklı, Suriyeli sallayamıyor. Bizim petrol zengini olmamız bu küresel güçler için büyük tehlike. Dünyadaki en büyük altın rezervlerine sahip bu ülke bu madenleri kullanalım ve kainatta lider ülke olalım. Sonra Cumhurbaşkanı’na 1 milyon hatta 10 milyon veririz. Mutlu olsunlar yeter başka hiçbir şeye karışmasınlar.

“KERAMET KAYINPEDERDE”

Geçenlerde Sayın Damat’ın babasının anması var. Allah rahmet eylesin. Sayın Ali Koç bir konuşma yapıyor. Diyor ki Ben Özdemir Bey ile ilk defa 12 sene önce tanıştım. O zaman benim eniştem gidin tanışın dedi. Gittim tanıştım o zaman küçücük bir atölye. Onlarla iş yapmadım. Sonra ülke için büyük bir hal aldı. Keramet onda bunda değil keramet kayınpederde. Ülkenin geldiği durum bu. Teknofest diyorlar Drone tanıtıyorlar. Aynısını devletin kurumları da yaptı. Aynısını devlet yaptı ama devlet kendi kurumundan değil onlardan satın aldı.

“HANİ BENİM VEKİLLERİM?”

Geçenlerde mecliste geçen bir tezkereye evet dedik. Daha önce hiçbir tezkerede olmayan bir madde var. Diyor ki aynı amaçla başka bir ülkenin askeri gelip Türkiye Cumhuriyetine yerleşebiliyor. Eskiden üst açılıyordu şimdi üste bile gerek yok. Bu tezkerede hiç mi bu maddeye bakmadınız. Hani benim adalet peşindeki vekillerim. Hani benim ülkücü vekillerim, hanı benim iyi vekillerim. Biz orada ÖSO’nun hamiliğini yapmak için oradayız. Benim devletim orada benim askerlerimi din kardeşi adı altında insanların önüne siper ediyorsun. Terör koridorunun önüne geçmeye çalışıyorsun. Yap o zaman yardımı ÖSO’ya onlar oluştursun.

“ASGARİ ÜCRET EN AZ 10 BİN OLMALI”

20 yıldan beri bu ülkenin hayrına hiçbir şey yapamadılar. Şimdi de tutmuşlar 5 tane marketi2 nokta 7 milyar ceza kesmişler. Madem pahalı mal satıyorlar diye ceza kestiniz para bize gelsin. Bu market bu kadar para ödedikten sonra bu parayı kimden çıkaracak. Bunu başkası hayata geçiremez. Vatan hainlerinin panzehirini ortaya koyduk ekonominin panzehiri de burada. Kocaeli Sanayi’nin başkenti. Geçenlerde hükümetin sözcüsü diyor ki asgari ücreti insani seviyeye getireceğiz. Bu asgari ücreti bu seviyeye getirip insani diyen de sizlerdiniz. Açlık sınırının 10 bin olduğu bir ülkede asgari ücretin en az 10 bin olması gerekiyor.

“EV HANIMLARINA MAAŞ VERECEĞİZ”

Diyoruz ki ÖTV’yi kaldıracağız. Vatandaşımızdan bu ÖTV’yi almayınca fiyatlar otomatik aşağıya iniyor. 100 bin liralık arabaya 300 bin lira ödüyoruz. Şu ülkeyi şu salondan herhangi biri yönetsin bunların yaptığını yapamaz. Benim aklım almıyor. Yaptıklarını hiçbir mantığı yok. Bağımsız Türkiye Partisi bu sorunların üstesinden gelebilecek tek partidir. Hanımlara da maaş bağlayacağız. Bugün evimize bir temizlikçi tutsak en az 4 bin lira maaş veririz. Ev hanımları bundan daha fazlasını yapıyor ama tek kuruş almıyor.

“ZÜBBELİ AHMET HOCA SÜRÇMESİ”

Üniversitenin olduğu şehirlerde ekonomi gelişir. Öğrenciler şehre para getirir. Dolayısı ile şehrin ekonomisi gelişir. Biz diyoruz ki ev hanımlarına maaş vereceğiz. Asgari ücreti 10 bin yapacağız. İşverenler korkmasın bunu devlet ödeyecek. Biz bu şekilde halkımızı zenginleştireceğiz. Biz devlet olarak bunu vermek zorundayız. Hüseyin Baş Türkiye Cumhuriyet siyasetine farklı bir bakış açısı getiriyor. Adam Üniversitelerin sorununu çözeceğim diyor en son 1970’te üniversite okumuş. Geçende bir haber okudum zübbeli Ahmet, pardon dilim sürçtü Cübbeli Ahmet Hoca demiş ki 40 yaşındakinin adına Allah Peygamberlik vermiyor biz yönetim mi vereceğiz. Şimdi de Allah’ın işine karışıyorlar. Bunlar dinin zerresini biliyorsa ben siyaseti bırakacağım. Hazreti Yahya bebekken vahiy almış Kuran’da yazılıyor. Allah’u teala aslında 40 yaşındakinin üstünü tercih etmemiş o cübbeliyi hiç tercih etmez.

YÖNETİM KURULU

Yusuf UZUNAY

Elif CAN

Abdullah ERDEM

Aytekin ŞEN

Mehmet ÖZKARAASLAN

Mensur YILDIRIM

Fahrettin AYDIN

İL DİSİPLİN KURULU

Yunus KILIÇ

Hüseyin ÜNAL

Elif ŞAHİN

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Muharrem CAN

Cahit BARUTÇU

Semih ÜSTÜNER

Aytekin ŞEN

Abdullah ERDEM

Mehmet ÖZKARAASLAN

Mensur YILDIRIM

Fatma BARUTÇU

Elif CAN

Yılmaz COŞĞUN

Orkan ÇELİK

İbrahim ULUMAN

Mücella BOSTAN

Hava Uluman SEVER

Şaban ÖRÇEN

Zeynep ÖRÇEN

Dursun AKSU

Sefer SAĞLAM

Semiha AĞAÇDİKEN

Nagihan COŞĞUN

Volkan YILMAZ

Nebahat ŞEN

Metin YILMAZLAR

Alper TAŞLIYAN

Bedianur CAN

Lütfü SEVER

İrfan BARUTÇU

Murat ÖZNUR

Hasan DAĞKUŞ

Abdülkadir ÜSTÜNER