Destici, “Asgari ücret de 1 yıllık değil 6 aylık olarak belirlensin”

BBP Körfez İlçe Teşkilatı’nın kongresi Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrenin ardından yeni ilçe binasının açılışı yapıldı. Kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Kadın Kolları Genel Başkanı Dilek Keskin, BBP Körfez İlçe Kurucu Başkanı Hüsamettin Yılmaz, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Sakarya İl Başkan Ömer Faruk Bürtek, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Korkutan, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Usta, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Sevgi Kaya, BBP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Şanlı, Alperen Ocakları İl Başkanı Yusuf Arınç, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ahmet Önal, BBP ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK temsilcileri ve partililer katıldı.

ONLARLA BERABER HAREKET EDECEĞİZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda ilk olarak divan kurulu belirlendi. Divan kurulunun başkanlığını Tevfik Eren yaparken divan üyeliklerini Ömer Faruk Bürtek, Kadir Turan, Sevgi Kaya ve Ayşe Meral üstlendi. Kuran tilaveti ile devam eden programda faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oylandı. Akabinde kürsüye gelen Körfez İlçe Başkanı Bayram Korkutan, “Geçmişten aldığımız onurlu, gururlu çizgisinde hiç şaşmamış geleceğe emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bizim Ana mottomuz geçmişten ders çıkarıp geleceği şekillendirmektir. Genç neslimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Gençlerimiz gibi düşünmek onlar gibi yarınlara bakmak için yönetimimizde onlarla beraber hareket edeceğiz” dedi.

GERÇEK DAVA ADAMI BİR ALPERENDİR

Sözlerini sürdüren Başkan Korkutan, “Bütün vatandaşlarımızın istediği zaman kapımızı çalabileceği bir yapıyız. Siyasette birbirini yıpratan değil kardeşçe birbirimizin fikrini tartışan saygı ve saygı çerçevesinde istişare yapan bir partiyiz. Kongremize katılan sayın genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Ardından kürsüye gelen İl Başkanı Remzi Kaya, Bugün burada en başarılı teşkilatlarımızdan biri olan Körfez ilçemizin kongresindeyiz. Bizi bugüne ulaştıran sizlerle buluşturan Rabbime sonsuz şükürler olsun. Kurulduğu günden itibaren partimizin ilerlemesi için her türlü fedakarlığı yapan nerede ihtiyaç duyduysak orada gövdesini taşın altına koyan ilçe başkanım Sayın Bayram Kurtaran bugün de görevden kaçmayarak arkadaşları ile çileye tekrar talip olmuş gerçek dava adamı bir Alperendir” dedi.

ÜYE SAYISINI YÜZDE YÜZ ARTIRDIK

Bayram Kurtaran’ı ve yönetimini tebrik eden Başkan Kaya, “Başkanımızın başarılarının devamını diliyorum. Bu hareket, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ‘İşte parti, işte Ocak, işte dava’ diyerek uzattığı tertemiz ellerini tuttuktan sonra bir daha asla bırakmamıştır. Okçular Tepesi'nin ‘bekle’ denilen yerinde gözünü kırpmadan bekleyen Akdeniz’den Karadeniz’e, Trakya’dan Doğuya, Güney doğuya, her şehirde, ilçede, beldede, köyde ve mahallelerde hilal ile gül bayrağını dalgalandırmıştır. Bu dava için dünyevi tüm çıkarları ayaklarının altına alan ve son 8 ayda sayın genel başkanımızın talimatları ile adeta ateşi yeniden harlayarak üye sayısını yüzde 100’ün üzerinde arttıran tek parti yapmış, teşkilatları ve genel başkanı sürekli sahada olan vefalı, çilekeş alperenlerin hareketidir” şeklinde konuştu.

BU DAVAYA TALİP OLMAK ÇİLEYE TALİP OLMAKTIR

Başkan Remzi Kaya, “Ben burada hareketimizin kurucu lideri şehit Muhsin Başkanımızın yol ve dava arkadaşı bu Alperenlerden bir olan alperenlerin ağabeyi hareketin lideri genel başkanımıza son bir ayda 40’a yakın il ziyareti ve onlarca ilçe ziyareti yaparak büyük çaba ve emek harcamasından ve bizlere de çalışma şevki ve azmi vermesinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz bu davaya talip olmak çileye talip olmaktır. Mustafa Destici de çile veren emek veren alperenlerin başında gelmektedir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici beyefendinin dediği gibi: ‘Büyük Birlik Partisi düz yaşayan düz duran düz yürüyen dik duran doğru giden dava adamlarının partisidir” dedi.

İYİ Kİ BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ VAR DİYECEK

Başkan Kaya, “Nefsinize yenilecekseniz burada yeriniz yok! Burası nefsini ve şeytanın fitne oyunlarını ayaklar altına almış şehit liderimiz Muhsin Başkan'ın kurduğu partidir. Büyük Birlik Partisi sadece bir siyasi hareket değildir. Davadır, erdemdir, hedeftir, misyondur, ana sütü kadar saf, ana sütü kadar helal Kutlu bir yürüyüşün adıdır. Bu aziz milletin Bir acil çıkış kapısına Bir kurtarma filikasına tehlike anında çekeceği bir imdat koluna ihtiyacı olduğunda İyi ki Büyük Birlik Partisi var diyecek. Sözlerimin sonunda diyorum ki: Var olasın BBP, teşekkürler Sayın Destici, yaklaşık beş sene önce Yenikapı’da tesis edilen Cumhur İttifakı’nda ısrarla devletin bekası demişti. Gelinen noktada Cumhur ittifakı İlayi Kelimetullah davası ve Nizami Alem için Ayasofya'nın aslına rücu edilmesi Karabağ'ın azat olması Maraş'ın kısmen de olsa sivillere açılması ve dün HDP'nin kapatılması davası ve İstanbul sözleşmesinin feshi…” dedi.

KONGREMİZ HAYIRLI OLSUN

Kaya sözlerinin sonunda “Evet iktidar değiliz ama fikir ve ideolojik olarak iktidarız elhamdülillah. 2023 genel, 2024 yerel seçimlerinde dıştaki küffara ve içerideki maşalarına karşı mutlaka safları sıklaştırmamız, bir ve beraber olmamız gerekiyor. Sözlerimin sonunda İlayı Kelimetullah davası yolunda hareketimizin devam için taş taş üstüne koymuş, bir çakıl taşı kadar bile olsa hizmet etmiş tüm ağabeylerime, hanım kardeşlerimize, Alperenlere ve dava arkadaşlarıma, katılımları ile bizleri onore eden başta Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici beyefendiye ve siz kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, kongremizin ilçemize, ilimize, ülkemize ve Türk İslam dünyasına hayırlar getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyor, selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

ALPERENLERİN GRUP OLUŞTURDUĞU BİR TBMM

İttifak ortağı olduklarını yineleyen Başkan Kaya, “Türkiye’yi idare edecek vatan, millet ve bayrak sevgisi olanları iktidara getirmek istiyoruz. Tüm teşkilatlarımız 2023 genel seçimlerinde alperenlerin grup oluşturduğu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2024 yerel seçimlerinde de çok dirayetli çalışmanın sonucunda alperenlerin yönettiği belediyelerde söz sahibi olmak istiyoruz. Bugün mecliste bir tek alperen, hain terör örgütünün yandaşı, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye adeta saklanacak delik bırakmıyor. Bir de düşünün mecliste onlarca grubu olan alperen olduğunu... Bugüne kadar taş taş üstüne koymuş tüm dava ağabeylerimize, kardeşlerimize, bacılarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI OLARAK OMUZ OMUZA ÇALIŞTIK

Körfez Belediye Başkanı ve BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye Kocaelispor forması ve atkısı takdim etti. Ardından söz alan Başkan Şener Söğüt, “Büyük Birlik Parti’sinin Sayın genel başkanımız ilçemize hoş geldiniz. Kongrenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Kongreler bir bayrak değişimidir. Henüz Kurtaran kardeşimizin süresi dolması, hizmete devam edecek. Yönetimde değişiklikler olmuştur. İnşallah daha büyük güçle azimle yolunuza devam edersiniz. Seçimlerde Cumhur İttifakı olarak omuz omuza çalıştık. Seçimlerden sonra üç yıla yakındır Körfez halkının mutluluğu için çalışıyoruz. Körfez’in sorunlarını ortak akılla birlik beraberlik içinde çözmeye çalışıyoruz. İnşallah bu ittifakımız devam edecek çünkü Cumhur İttifakı’nın büyük ve güçlü Türkiye hedefi var” dedi.

HEP MİLLETİMİZİ ÖNCELEDİK

Başkan Söğüt’ün ardından konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kongreye katılanlara teşekkür ederek “Birliğimizi bozmaya çalışan kimseye Allah fırsat vermesin. Milletin muktedir iktidarını gerçekleştirene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Biz ülkemizi, milletimizi, insanımızı önceledik hep. Siyasetimizi de bunları önceleyerek yaptık. Doğru bir şey gördüğümüzde kimden gelirse gelsin savunuyoruz. Kimsenin kınamasına aldırmıyoruz doğru neredeyse orada olmaya devam edeceğiz. Yanlış da nereden gelirse onu kabule etmediğimizi göstereceğiz. Biz siyaseti hizmet aracı olarak görüyoruz” dedi.

G20’DE OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ

Destici, önceki gün başlayan G20 zirvesine de değinerek “İtalya’da devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 20 ülkenin liderleri bir araya geldi. Türkiye’nin orada bulunması ülkemiz açısından doğu Türkistan’dan Filistin’e kadar tüm İslam coğrafyasının ümidi olarak da büyük bir önem arz ediyor. Masum milletlerin haklarını orada savunan bir Cumhurbaşkanımız var” dedi. Pandemi döneminde büyük ülkelerin aşı adaletsizliğine de değinen Destici, “Aşı dağıtımındaki adaletsizliği Amerika ve AB yapıyor. O zaman düzeltmek de onlara düşüyor. Avrupa üyesi ülkelerdeki her insan başına 5 adet her insan ayrıldı ama Afrika ve diğer ülkelerde insanlar aşı bulamadı. Yaptıkları adaletsizliği şimdi gündemlerine alıp konuşuyorlar. Bizim ülkemiz ise kendi aşımızı yapıp önce ihtiyaç sahibi ülkelere vereceğini açıkladı. Onun için ben bu ülkenin ferdi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

MUHALEFETE AŞI ELEŞTİRİSİ

Destici, İhtiyacı olan ülkelere aşı gönderdiğimizde CHP başta olmak üzere bazı partilerin sözcüleri neden aşı gönderiyoruz dedi. Biz yardımlaşma duygusu yüksek olan toplumuz. Maalesef bugünleri de gördük. Şimdi kendi aşımız çıktı uygulanmaya başladı. Hem dışardan açıya ihtiyacımız yok hem de soydaş ülkelerimize aşı göndereceğiz” dedi. Sözlerini sürdüren Destici, “Pandemi sonrası ekonomik krizden çıkma konusu da G20 zirvesinin başlıklarından. Ülkemiz bundan yüksek derecede etkilendi. Bütün dünya ekonomik kriz yaşıyor. 1929 buhranından daha büyük buhran olduğunu söylüyor ekonomistler. Ekonominin reçetesi bellidir. Ekonomi aynı zamanda tasarruf, üretmek demektir. Kocaeli’de üreten bir ilimiz. Bütün Türkiye bir Kocaeli olduğunda aslında sorun çözülecek. Kocaeli güzel bir örnek” dedi.

ASGARİ ÜCRET 6 AYDA BİR YENİLENSİN

Destici, “Bütün faturalardaki artışlar başta geliri az olan vatandaşlarımız çok etkilendi. Devletin attığı adımları bu anlamda destekliyoruz. Gelir düzeyi düşük olan vatandaşlarımız için bu önlemlerin artması çok önemli. Yapıcı ve yol gösterici bir siyaset anlayışıyla bunları savunmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunda biz de teklifte bulunmuştuk. Bizim de önerilerimiz hemen hemen açıklanan ücret rakamıyla tuttu. Bütçe ne kadar arttıysa asgari ücretlinin de maaşı o yönde artmalı. İşçimiz hala 2 Bin 800 TL alıyor. Ama et, süt, kıyafet ve diğer kalemler neredeyse yüzde 25-30 artmış aynı maaşı alan asgari ücretli nasıl çevirecek ev ekonomisini. O yüzden buna bir çözüm istiyoruz. Bu yıldan itibaren asgari ücret de 1 yıllık değil 6 aylık olarak belirlensin asgari ücretlimiz enflasyon altında ezilmesin. Asgari ücret komisyonuna da sesleniyoruz yazılı olarak da hem hükümet tarafına hem de kamu işçilerimize ileteceğiz” dedi.

MİLLİ MESELELERDE BİR VE BERABER OLMALIYIZ

Muhalefete yüklenen Başkan Destici, “Cumhurbaşkanımız geçenlerde ABD Başkanı Biden ile görüştü CHP ise ABD Başkanı Biden ile görüşemediğini iddia etti. Ne zaman bu ülkenin ve Cumhurbaşkanımızın aleyhine bir durum olsa bu arkadaşlar el ovuşturuyor. Görüşmemiş olsalar bile bu adam Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı sen bundan asıl bir menfaat elde etmeye çalışıyorsun. Karabağ, Kapalı Maraş ve diğer meselelerde muhalefetin tavrını gördük. Bunlar milli meseldir. Bu vatanın evladı olan herkes devletinin Cumhurbaşkanının yanında olmalıdır” diye konuştu.

ABD’NİN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİK

Başkan Destici, “Amerikan Başkanı Rusya’dan İHA’ları alam aldıysan da kullanma diyor. Sen bizim ita amirimizsiniz? O yüzde F35 projesinden Türkiye’yi çıkarıyor Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın politikalarını kabul et diyor. Ben Kuzey Irak’ta PKK’yı, YPG’yi destekliyorum sen de buna ses çıkarma diyor. Türkiye bunları kabul ederse onlar için hiçbir problem yok. Türkiye ABD’ye sana burada PKK devleti kurdurmam gerektiği zaman da harekatını yaparım diyor. Türkiye, Karabağ’da da, Türkmeneli’nde de, Libya’da da olacaktır. ABD dünyanın pek çok noktasında zulüm yapıyor. Bir tane büyükelçi çıkıp siz yanlış yapıyorsunuz dedi mi? ABD’ye ses çıkaramıyorsan Türkiye’ye de bir şey diyemezsin” dedi.

TESKERE KONUSUNDA MUHALEFETE YÜKLENDİ

CHP ve İYİ Parti’yi tezkere konusunda da eleştiren Destici, “CHP iki yıl önce evet dediği tezkereye şimdi hayır dedi. Çünkü HDP ile ittifakı var. Oylar gelsin diye evet diyor. Diğer tarafı lafı güzaf. CHP hayır derken İYİ Parti ise evet diyor. Bence bunlarda bir görev dağılımı var. CHP milliyetçi tabandan gelen tepkileri engelleyecek. Akabinde Pervin Buldan ‘Biz 2023’te iktidar ortağı olacağız’ diyor. Meral Akşener hanımefendi her olayda çatır çatır konuşurken duymadım diyor. Vatan, millet hassasiyetin varsa aynen benim dediğim gibi HDP PKK’nın siyasi bir uzantısıdır, HDP’nin hükümette yer alması söz konusu değil demen lazım. Duymadım diyorsan bu işte bir anormallik var. Milliyetçiyim diye ortada dolaşmayacaksın. Söyleyememesinin nedeni HDP’nin Millet İttifakı ortağı olmasındadır” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından partiye üye olanlara rozetleri Genel Başkan Mustafa Destici tarafından takıldı. Kongrede delegelerin kullandığı oylarla Bayram Korkutan yeniden başkan seçildi. Kongrenin ardından partililer, yeni ilçe binasının açılışını hep birlikte gerçekleştirdi.

BAYRAM KURTARAN’IN YÖNETİMİ

Gaffur Çeker, Hamdi Şimşek, Kazım Yeşil, Berkay Eskici, Emir Ali Güzlek, Ali Aykan, Ümit Köse, Hasan Basri Ataseven, İlyas Balat, Ali Aluçdibi, Hasan Özçelik, Turgut Bekiz, Serkan Koç, Yusuf Virdil, Fatih Işık, Mustafa Arha, Mustafa Özcan, Muhammet Alkan, Muhammet Evnal, Yusuf Kırmaç, Hüseyin Baltacı, Hasan Hüseyin Selvi, Erhan Cihan, İhsan Yaman, Sinan Çalışkan, Kadir Er, Erkan Artan, Gülten Şanlı, Nimet Yaşar, Ayfer Köse, Naime Kurtaran, Damla Yeşil, Hatice Yaşar.

İL DEGELERİ

Bayram Kurtaran, Hüseyin Baltacı, Kadir Er, Ümit Köse, Hasan Özçelik, Hamdi Şimşek, Muhammet Emin Yaşar, Ayfer Köse, Damla Yeşil, Yusuf Virdil, Berkay Eskici, Muhammet Alkan, Hasan Eren Çeker, Naime Kurtaran, Erhan Cihan, Hasan Baltacı, Mustafa Kurtaran, Gaffur Çeker, Kazım Yeşil, Emir Ali Güzlek, Ali Aykan, Hasan Basri Ataseven, İlyas Balat, Ali Aluçdibi, Ömer Faruk Yaşar, Cemile Yeşil, Sevtap Eskici, Hatice Aykan, Hasan Yeşil, Hatice Yaşar, Kübra Coşar, Nurullah Kurtaran, Ömer Yeşil, Mustafa Özcan, Muhammet Evnal, Yusuf Kırmaç, Hasan Hüseyin Selvi, İhsan Yaman, Sinan Çalışkan, Erkan Artan, Gülen Şanlı, Nimet Yaşar, Turgut Bekiz, Fatih Işık, Mustafa Arha.