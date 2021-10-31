ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları’nda coşkulu kutlama

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşadı. 22 Ekim Cuma günü başlayan “Cumhuriyet” isimli resim sergisiyle süslenen koridorlarda bir hafta boyunca öğrencilerin eserleri sergilendi. Cumhuriyet Bayramı kutlama hazırlıkları, sınıfların ve koridorların bayraklarla, resimlerle donatılmasıyla devam etti. Hazırlanan etkinliklerle öğrenciler, Cumhuriyetin güzelliklerini her yönüyle kavrama imkanına erişti.

“CUMHURİYET VE ATAM”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen ve Cumhuriyetin 98’inci yılını kutlamaya yönelik hazırlanan program ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çok renkli görüntülere sahne oldu. İlk olarak, ilkokul öğrencileri büyük bir coşku ile dans gösterilerini sergiledi. Daha sonra ortaokul öğrencilerinin hazırlamış oldukları “Esaretten Cumhuriyete” adlı drama gösterisi ile devam eden tören, okul korosunun “Cumhuriyet” ve “Atam” şarkılarını seslendirmesiyle Cumhuriyetin anlam ve önemini izleyenlere hissettirdi.

“CUMHURİYET OLMASIYDI”

Ortaokul öğrencilerinin katıldığı “Cumhuriyet olmasaydı” adlı Köşe Yazısı Yarışması sonuçları açıklandı. İlkokul öğrencilerinin dans gösterileri ile Cumhuriyet coşkusu derinden hissedildi. Lise öğrencilerinin ise İngilizce olarak hazırlamış oldukları “Cumhuriyet olmasaydı” adlı video izlendi. Ardından yine ise öğrencilerinin hazırlamış oldukları meclis sohbetlerinden oluşan tiyatro izleyenlere oldukça güzel anlar yaşattı.