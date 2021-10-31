31 Eki 2021 - 17:40- Gündem G: 31 Eki 2021 - 17:41

KBFT ve İzmit Belediyesi’nden ‘Hoşgörü Yürüyüşü’

KBFT ve İzmit Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği ‘Hoşgörü Yürüyüşü’ yoğun bir katılımla gerçekleşti
KBFT ve İzmit Belediyesi’nden ‘Hoşgörü Yürüyüşü’ mask
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Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği (KBFT) ile İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği ‘Hoşgörü Yürüyüşü 1’inci Etap yoğun bir katılımla yapıldı. Katılımcılar Akçakoca Meydanı’nda mola verdikten sonra Orhan Camii’ne doğru yürüdü. Geziye katılanlar, ilk defa İzmit'te bu sokaklarda yürüdüklerini belirterek, hayretlerini ifade ettiler. Yürüyüş Orhan Camii’ne kadar devam ettikten sonra, Kapanca Sokak takip edilerek Kültür Tepesi’nde son buldu.
# Sokak, İzmit belediyesi

31 Eki 2021 - 17:40 - Gündem

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