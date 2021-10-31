MHP Karamürsel Türk bayrağı dağıttı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde etkinlikler tüm coşkuyla sürerken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri ilçede kurulan pazarı dolaşarak pazarcı esnaflarına ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.
“EN KIYMETLİ PARÇA”
Etkinlikte konuşan MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, ‘Cumhuriyet Bayramımızın 98. yıl dönümü nedeniyle, her detayında ayrı bir anlam, ayrı bir kahramanlık hikayesi, ayrı bir destan yazılı olan büyük Türk milletine bayrak olmuş asil milletimizin gözünün nuru en kıymetli parçası vazgeçilmez kutsalı bayrağımız, Cumhuriyet Bayramı’nda ilçemizin pazar yerinde halkımıza ve değerli pazarcı esnafına bayrak hediye ettik” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.