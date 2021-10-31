31 Eki 2021 - 17:40- Siyaset G: 31 Eki 2021 - 17:42

MHP Karamürsel Türk bayrağı dağıttı

MHP Karamürsel ilçe teşkilatı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk bayrağı dağıttı
MHP Karamürsel Türk bayrağı dağıttı mask

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde etkinlikler tüm coşkuyla sürerken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin ve yönetim kurulu üyeleri ilçede kurulan pazarı dolaşarak pazarcı esnaflarına ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

“EN KIYMETLİ PARÇA”

Etkinlikte konuşan MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, ‘Cumhuriyet Bayramımızın 98. yıl dönümü nedeniyle, her detayında ayrı bir anlam, ayrı bir kahramanlık hikayesi, ayrı bir destan yazılı olan büyük Türk milletine bayrak olmuş asil milletimizin gözünün nuru en kıymetli parçası vazgeçilmez kutsalı bayrağımız, Cumhuriyet Bayramı’nda ilçemizin pazar yerinde halkımıza ve değerli pazarcı esnafına bayrak hediye ettik” dedi.

31 Eki 2021 - 17:40 - Siyaset

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