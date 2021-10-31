Sarı’dan Kocaeli Marmara Koleji’ne erasmus semineri

Küreselleşen dünyaya uyum sağlayacak nitelikte, en az iki yabancı dile hakim öğrenciler yetiştirme hedefiyle eğitim veren Kocaeli Marmara Koleji önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AB Projeler Koordinatörü Sinan Sarı, AB Erasmus+ ve E-Twinning eğitimi için Kocaeli Marmara Koleji’nde seminer gerçekleştirdi. Erasmus kapsamında oluşturulacak proje ekibinin ilk tohumları atılan bilgilendirme toplantısında Kocaeli Marmara Koleji yöneticileri ve öğretmenleri, konuyla ilgili merak ettikleri soruların cevaplarını aldılar.