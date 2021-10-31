31 Eki 2021 - 17:42- Ekonomi G: 31 Eki 2021 - 17:43

Elektrikli Ford Mustang Mach-E, tam puan aldı

Ford'un ilk tam elektrikli SUV’si Mustang Mach-E, gittikçe büyüyen ödüller ve başarı listesine, Euro NCAP ve Green NCAP’ten 5 yıldızlı iki önemli derecelendirme daha ekledi.
Elektrikli Ford Mustang Mach-E, tam puan aldı mask

Ford'un yeni tam elektrikli SUV'u bağımsız araç güvenliği kuruluşu ile enerji açısından verimli ve çevre dostu ‘temiz’ otomobillerin geliştirilmesini destekleyen bağımsız girişim tarafından yapılan değerlendirmelerde maksimum derecelendirme olan 5 yıldız aldı. Mustang Mach-E'nin en sıkı kriterlerin uygulandığı çarpışma testlerindeki performansı yetişkin yolcular için %92, çocuk yolcular için %86 güvenlik puanıyla değerlendirildi.

MAKSİMUM GÜVENLİK

Otomatik Başlat-Durdur ve Şerit Hizalama özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, Aktif Frenleme özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı , Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Şeritte Kalma Yardımcısı gibi standart sürücü destek teknolojileri de maksimum güvenlik derecelendirmesine katkıda bulundu. SUV, şerit destek teknolojilerinde de tam puan aldı.

 
# çocuk

31 Eki 2021 - 17:42 - Ekonomi

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