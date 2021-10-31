Elektrikli Ford Mustang Mach-E, tam puan aldı

Ford'un yeni tam elektrikli SUV'u bağımsız araç güvenliği kuruluşu ile enerji açısından verimli ve çevre dostu ‘temiz’ otomobillerin geliştirilmesini destekleyen bağımsız girişim tarafından yapılan değerlendirmelerde maksimum derecelendirme olan 5 yıldız aldı. Mustang Mach-E'nin en sıkı kriterlerin uygulandığı çarpışma testlerindeki performansı yetişkin yolcular için %92, çocuk yolcular için %86 güvenlik puanıyla değerlendirildi.
MAKSİMUM GÜVENLİK
Otomatik Başlat-Durdur ve Şerit Hizalama özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, Aktif Frenleme özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı , Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Şeritte Kalma Yardımcısı gibi standart sürücü destek teknolojileri de maksimum güvenlik derecelendirmesine katkıda bulundu. SUV, şerit destek teknolojilerinde de tam puan aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.