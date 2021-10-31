31 Eki 2021 - 17:43- Ekonomi G: 31 Eki 2021 - 17:44

TEB’den sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 22 bankanın katılımıyla 230.5 milyon euro ve 113 milyon ABD doları olmak üzere, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlanması amacıyla sözleşme imzaladı
TEB’den sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon mask

Türk Ekonomi Bankası (TEB), sürdürülebilirlik temalı ilk sendikasyon kredisini ABD, AB ve Orta Doğu ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla 380 milyon dolar olarak yeniledi. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+ yüzde 2,15 ve Euribor+ yüzde 1,75 olarak gerçekleşti. Sendikasyon maliyetlerini düşürerek bir önceki yıl sağlanan krediye kıyasla, alınan yüksek talep sayesinde katılımcı banka sayısını ve toplam tutarı artıran TEB, böylece yenileme oranını yüzde 113 olarak gerçekleştirdi.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, yaklaşık iki yıldır tüm dünyanın ekonomi ve sosyal hayatı etkisi altına alan pandemi koşullarında zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, sağlanan bu krediyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vererek her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Sağlanan kredinin sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilenmesinden gurur duyduklarını ifade eden Leblebici, “Uluslararası piyasalar Türkiye’deki güçlü bankacılık sistemine ve TEB’e olan güvenini bir kez daha göstermiş oldu. Bu aynı zamanda bankanın yurt dışı finansman piyasalarındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünü de gösteriyor.” dedi.

31 Eki 2021 - 17:43 - Ekonomi

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