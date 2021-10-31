Kocaeli’de ihracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat % 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli’de ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %81,5 artarak 1 milyar 221 milyon 154 bin dolar, ithalat % 72,1 artarak 1 milyar 388 milyon 891 bin dolar olarak gerçekleşti.