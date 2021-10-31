Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “Şişecam, küresel salgının etkisiyle süren belirsizlik atmosferine rağmen, yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı döneminin de üzerinde bir finansal performans sergilemiş; öngörülü kararları ve tüm ekosistemi için değer yaratan uygulamaları ile paydaşları için değer yaratmayı sürdürmüştür. Önümüzdeki dönemde de Şişecam’ı geleceğe taşıyacak dönüşüm projelerimiz, yatırım planlarımız ve güçlü yönetişim kabiliyetimiz ile büyüme yolculuğumuzu sürdürerek küresel hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.
31 Eki 2021 - 17:43- Ekonomi Güncelleme: 31 Eki 2021 - 17:45
Şişecam’ın satışları arttı
Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın 2021 yılı Ocak-Eylül dönemindeki konsolide net satışları 21 milyar TL seviyesine ulaştı. Şişecam’ın bu dönemde toplam yatırımları 1,3 milyar TL oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.