Şişecam’ın satışları arttı

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “Şişecam, küresel salgının etkisiyle süren belirsizlik atmosferine rağmen, yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı döneminin de üzerinde bir finansal performans sergilemiş; öngörülü kararları ve tüm ekosistemi için değer yaratan uygulamaları ile paydaşları için değer yaratmayı sürdürmüştür. Önümüzdeki dönemde de Şişecam’ı geleceğe taşıyacak dönüşüm projelerimiz, yatırım planlarımız ve güçlü yönetişim kabiliyetimiz ile büyüme yolculuğumuzu sürdürerek küresel hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.