Denizlispor- Kocaelispor (Canlı anlatım)

1.Lig temsilcimiz Kocaelispor, Denizli'de sahaya çıkıyor. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...
Maç başladı
Dk. Mandjeck 20 metreden şutladı, soldan avuta gönderdi.
Dk.5 Dino mükemmel vurdu, çataldan avladı: 0-1
Dk.9 Benhur topla buluştuğu anda şaşırttı, kale yerine dışarıya çıktı.
Dk. 11 Benhur soldan ceza alanına girdi, Benhur kötü vurdu bir gol daha kaçtı
dk.21 Denizli atağında mayi karşı karşıya sol çaprazdan vurdu, Korcan çıkardı.
dk.30 Muhammet sağ tarafa nefis ara pası bıraktı, Dusha karşı karşıya yetişemedi, şanslıydık.
dk.39 İlyas Kubilay nefis bin ara pası attı, Benhur bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama savunma vurdurmadı kaleci yatarak kurtardı.
dk.42 Gökhan soldan ortaladı, altı pas içerisinde 4 Denizlili de dokunamadı ve yine şanslıydık.
ilk yarı sona erdi...
Denizli ikinci yarıya Dusha- Mustafa değişikliğiyle başladı.
dk.47 Mayi soldan geldi içeriye kesti Mustafa Çeçenoğlu kötü vurdu, üstten avut.
dk.53 İnanılmaz pozisyon kaçtı. Kubilay sağdan Pereira'yı pozisyona soktu, Pererira karşı karşıya ayağı kaydı; vuramadı, seken topa bir daha vurdu, savunma kornere çeldi, sonuç çıkmadı.
dk.56 Gökhan soldan getirdi, yerden kesti, Mayi yerde sert vurdu Korcan ayaklarıyla önledi.
dk.58 Serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde uçarak kafayı vuran Gölcüklü Hakan Cinemre üstten avuta attı.
dk.60 Mandjeck inanılmaz bir hata yaptı Onazi'ye topu kaptırdı Onazi girer girmez vurdu, son anda Korcan kornere çeldi.
dk.61 Pereira sakatlandı yerine Cabezas girdi.
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ALTAŞ DENİZLİSPOR İlk 11
33. ADAM MIECZYSLAW STACKHOWIAK
3. HAKAN ÇİNEMRE
15. OĞUZ YILMAZ
19. ERDAL AKDARI
26. GÖKHAN SÜZEN
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
21. ISMAİL AİSSATİ
8. OGENYI EDDY ONAZI
7. VETON TUSHA
69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI
77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU
Yedekler
20. ABDULKADİR SÜNGER
22. LEO SCHWECHLEN
10. ÖZER ÖZDEMİR
37. ALAATTİN ÖNER
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE
94. MUHAMMED EREN KIRYOLCU
99. MUĞDAT ÇELİK
29. İLHAN DEPE
9. MUSTAFA ÇEÇENOĞLU
Teknik Sorumlu
BULUT TURHAN
KOCAELİSPOR İlk 11
1. KORCAN ÇELİKAY
6. MEHMET TAŞ
7. MUSA NİZAM
8. YILMAZ ÖZEREN
9. DINO NDLOVU
12. ATİLA TURAN
13. ABDOULAYE CISSE
14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
29. MICHAEL PEREIRA
77. BENHUR KESER
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
11. BRYAN ALFREDO CABEZAS SEGURA
15. ALPAY ÇELEBİ
18. JOHANNA OCHIENG OMOLO
19. İSA NALBANT
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
52. DENİZALP ÖZDEMİR
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.