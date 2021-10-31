31 Eki 2021 - 18:28- Spor G: 31 Eki 2021 - 18:31

Derince Ceyhan’a gol oldu yağdı: 6-0
Derince Ceyhan’a gol oldu yağdı: 6-0 mask
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TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, dün Ceyhan’a patladı, Muhammet Enes tam 4 gol birden atarak rekor kırdı

PARLAK İLE PARLAK BİR DÖNEM

Teknik patron Murat Parlak ile parlak bir döneme imza atan takım, kupada normal olarak Süper Lig ekibi Altay’a elenirken, gözünü lige çevirdi. Murat Parlak  yönetiminde dün de Ceyhan karşısına çıkan takım tam 6 golle kazanırken, Muhammet Enes tek başına dört gol atıp tarihe geçti.  Sarı Lacivertliler çıkışını sürdürdü.  Ligin 10. haftasında konuk ettiği Ceyhanspor’u yenilenen doğal çim sahasına gömen Derince, 6-0 mağlup etti.

Belediye Derincespor: 6 - Ceyhan Spor: 0

STAT: Belediye Derincespor

HAKEMLER: Engin Atmaca **, Sezgin Altun **, Suat Fidan **

BELEDİYE DERİNCESPOR: Taha Ayan ***, Bertuğ Başdemir *** (Sercan Uslu dk. 72 **), Efe Karaoğlu ***, Mehmet Tosun *** (Kadir Torbacı dk. 72 **), Melih İnan ***, İlker Cihan ***, Ramazan Özkabak *** (Uğurcan İkikardeş dk. 58 **), Tayfun Kırca ***, Berkay Çakır ***, Muammed Enes Yılmaz *** (Mert Somay dk. 58 ***), Mesut Can Tunalı *** (Ahmet Hakan Demirli dk. 78 **)

TEKNİK DİREKTÖR: Murat Parlak

CEYHAN SPOR: Nusret Can Körümdük *, Abdulkadir Çelik * (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 63 *), Mustafa Köroğlu **, Fatih Yılmaz * (Selçuk Öztürk dk. 46 *), Zekeriya Çakırca * (Kemal Temel dk. 14 *) , Mert Canpolat **, Muhammed Şahin * (İbrahim Aksu dk. 72 *), Abdurrahman Emek *, Emre Alan **, Okan Saraçoğlu * (Berkay Tekin dk. 63 *), Yunus Nas *

TEKNİK SORUMLU: Ali İbrahim Yücel

SARI KART: Zekeriya Çakırca (Ceyhan Spor)

GOLLER: Muhammed Enes Yılmaz (dk.4, 25, 45, 54), Bertuğ Başdemir (dk. 51), Mert Somay (dk. 72) (Belediye Derincespor)

 

# Mustafa

31 Eki 2021 - 18:28 - Spor

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