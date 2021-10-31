Kullar hakeme takıldı: 1-2

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.Bölge 3.Grup temsilcimiz Kullarspor evinde, sezonun ilk maçında İstanbul Sinopspor'u ağırladı. Hakem hataları ayyuka çıktı, Kullar 2-1 yenilmekten kurtulamadı
HAKEM MAÇIN TEMPOSUNU KALDIRAMADI
Bölgesel Amatör Ligi 7.Bölge 3.Grup temsilcimiz Kullarspor evinde İstanbul Sinaopspor'u ağırladı. Kırmızı Siyahlılar ilk yarı etkili ataklarla gol pozisyonlarına girerken, karşılaşmanın 10'uncu dakikasında ise İstanbul Sinospor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın orta hakemi Muhammed Taha Onat'ın verdiği kararlar maçın ortamını gerdi. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 1-0 bitti.
NET PENALTIYI GÖRMEDİ
Müsabakanın ikinci yarısında Kullarspor, İstanbul Sinopspor karşısında 70.dakikada sol kanattan Derviş'in ortasında ceza sahası içerisinde Cem'in şutunda Kullar’ın topu az farkla auta çıktı. 74. dakikada ise Mehmet'in golüyle 2-0 yaptı. 85.dakikada ise Kullarspor Erhan'ın golü ile skoru 2-1 yaptı. 90.dakikada ise Kullarspor sağ kanattan geliştirdi, İlker'in vuruşunda rakip ceza sahası içerisinde elle dokunulması nedeniyle doğan yüzde yüz penaltıyı hakem es geçti. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Kullar 1975 Spor ilk maçında, evinde 2-1 mağlup oldu.
KULLARSPOR
İSTANBUL SİNOPSPOR
KULLAR 1975 SPOR: 1-İSTANBUL SİNOPSPOR: 2
HAKEMLER: Muhammed Taha Onat*, Alper ÇAkır**, Emre Ergün**
STAD: Kullar Stadı
KULLARSPOR: Oğuz Kaan**, Derviş**, Serhat**, Erdem** , Fatih**, Bahadır** Kubat**, Şefik**, Cem**, İsmail**, Mustafa**
İSTANBUL SİNOPSPOR: Sezai**, Emre**, Selim**, Ramazan**, Sezai**, Müslüm** Eray**, Semih**, Emre Aktaş**, Uğur**, Enver**
GOLLER: Dk. 84 Erhan (Kullar 1975 Spor) DK. 25 Uğur , Dk. 74 Mehmet (İstanbul Sinopspor)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.