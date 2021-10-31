Derbi fena kızardı: 1-1

BAL 7.Bölge temsilcilerimiz Gölcükspor ile Karamürsel ile Karamürsel Stadı’nda tarihi maça çıktı. İkisi teknik adam tam 4 kişiyle kırmızı kartın çıktığı maçta, olaylar saha içerisinde kaldı. Abdullah Murat Yoldaş, Berat Binbir ve Hasan Genç hakem üçlüsünün yönettiği maçta Karamürselspor sahaya Mehmet, Batuhan, İbrahim Demirer , Abdülkadir Kaba, Mert, Oğuzhan, Orhan, Huzeyfe, Bahattin, Ahmet Şen ve Eren on biriyle çıktı. Goller 70.dakikada Eren Demiray ve 83.dakikada Rıdvan Sağlam’dan geldi.