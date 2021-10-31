Derbi fena kızardı: 1-1

BAL 7.Bölge temsilcilerimiz Gölcükspor ile Karamürsel ile Karamürsel Stadı’nda tarihi maça çıktı. İkisi teknik adam tam 4 kişiyle kırmızı kartın çıktığı maçta, olaylar saha içerisinde kaldı. Abdullah Murat Yoldaş, Berat Binbir ve Hasan Genç hakem üçlüsünün yönettiği maçta Karamürselspor sahaya Mehmet, Batuhan, İbrahim Demirer , Abdülkadir Kaba, Mert, Oğuzhan, Orhan, Huzeyfe, Bahattin, Ahmet Şen ve Eren on biriyle çıktı. Goller 70.dakikada Eren Demiray ve 83.dakikada Rıdvan Sağlam’dan geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.