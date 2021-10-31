31 Eki 2021 - 18:32- Spor G: 31 Eki 2021 - 18:34

Derbi fena kızardı: 1-1

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Derbi fena kızardı: 1-1 mask
Haber albümü için resme tıklayın

BAL 7.Bölge temsilcilerimiz Gölcükspor ile Karamürsel ile Karamürsel Stadı’nda tarihi maça çıktı. İkisi teknik adam tam 4 kişiyle kırmızı kartın çıktığı maçta, olaylar saha içerisinde kaldı. Abdullah Murat Yoldaş, Berat Binbir ve Hasan Genç hakem üçlüsünün yönettiği maçta Karamürselspor sahaya Mehmet, Batuhan, İbrahim Demirer , Abdülkadir Kaba, Mert, Oğuzhan, Orhan, Huzeyfe, Bahattin, Ahmet Şen ve Eren on biriyle çıktı.  Goller 70.dakikada Eren Demiray ve 83.dakikada Rıdvan Sağlam’dan geldi.

 

31 Eki 2021 - 18:32 - Spor

Muhabir Ali Köksal

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.264.343 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yuvacık ve Arslanbey 1-1’ini üzmedi mask
Yuvacık ve Arslanbey 1-1’ini üzmedi
Derbi fena kızardı: 1-1 mask
Derbi fena kızardı: 1-1
Kullar hakeme takıldı: 1-2 mask
Kullar hakeme takıldı: 1-2
Derince Ceyhan’a gol oldu yağdı: 6-0 mask
Derince Ceyhan’a gol oldu yağdı: 6-0
Efeler kendine geldi: 3-2 mask
Efeler kendine geldi: 3-2
İhsaniyeli sultanlar Cumhuriyeti kutladı mask
İhsaniyeli sultanlar Cumhuriyeti kutladı
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL