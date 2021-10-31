Yuvacık ve Arslanbey 1-1’ini üzmedi

BAL 7.Bölge’de sezon dün başladı. Bir derbi de Yuvacık’ta oynandı. İlyas Bayraktutar Stadı’ndaki maçta 1-1’lik beraberlik vardı. Zorlu maçta takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı ve sahadan birer puanla ayrıldı. Maçta herhangi bir olay yaşanmadı. 75.dakikada kırmızı kart çıktı. Arslanbeyli Barancan oyundan atıldı.