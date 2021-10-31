31 Eki 2021 - 18:33- Spor G: 31 Eki 2021 - 18:34

Yuvacık ve Arslanbey 1-1’ini üzmedi
Yuvacık ve Arslanbey 1-1’ini üzmedi mask
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BAL 7.Bölge’de sezon dün başladı. Bir derbi de Yuvacık’ta oynandı. İlyas Bayraktutar Stadı’ndaki maçta 1-1’lik beraberlik vardı. Zorlu maçta takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı ve sahadan birer puanla ayrıldı. Maçta herhangi bir olay yaşanmadı. 75.dakikada kırmızı kart çıktı. Arslanbeyli Barancan oyundan atıldı.

31 Eki 2021 - 18:33 - Spor

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