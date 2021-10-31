31 Eki 2021 - 20:20- Gündem G: 31 Eki 2021 - 20:23

Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 31 Ekim 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca kritik tabloyu paylaştı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 31 Ekim verilerine göre, 347 bin 362 test yapıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 948 yeni vaka tespit edildi. 26 bin 175 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 201 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz. http://enabiz.gov.tr” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.
# sağlık, covid-19

31 Eki 2021 - 20:20 - Gündem

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