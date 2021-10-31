Denizli’de 1-1’imizi yedik!

Kocaelispor sezonun 10. haftasında Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Dino’nun 5. dakikadaki harika golü ile öne geçen Kocaelispor 78. dakikada Oğuz Yılmaz’ın golüne engel olamadı ve 1-1’lik skorla Denizli’den 1 puanla döndü. Kocaelispor haftaya pazar akşamı Bursaspor’u konuk edecek.

TAHMİN EDİLEN KADRO İLE ÇIKILDI

Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maça Kocaelispor 3 puan parolası ile çıktı. Kalede Korcan, savunmada Cisse, Atila, Musa Nizam ve Mehmet Taş, önlerinde Mandjeck ve Yılmaz, sağda Pereira, solda Benhur, forvete yakın bölgede İlyas Kubilay ve ileride ise Dino, yeşil siyahlıların sahadaki 11’ydi.

DİNO’DAN OLAĞANÜSTÜ GOL

Mücadeleye Kocaelispor fırtına gibi başladı ve golcüsü Dino ile 5. dakikada olağanüstü bir gole buldu. Dino yaklaşık 22-23 metreden sol ayağının içi ile topa çok iyi vurdu ve top 90 denilen yerden ağlarla buluştu. Kocaelispor attığı golün ardından bir süre geri çekilmedi ve Benhur ile bir birinden net iki gol kaçırdı.

30’DAN SONRA OYUNU VERDİK

Yeşil siyahlıların temposu 30’dan sonra rutin duruma geldi ve oyunu rakibe bıraktı. İlk yarıda Denizli ekibi adına Kevin Mayi ve Ömer Şişmanoğlu ile 3 pozisyon bulan Denizlispor, Kocaelispor savunmasına takılınca ilk yarı 1-0 Kocaelispor’un üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında Kocaelispor zaman zaman etkili oynanamaya gayret ederken Denizli tarafı daha fazla Kocaelispor yarı sahasında göründü.

İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLADIK, AMA?

İlk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da Kocaelispor iyi girdi. Cisse, Pereira ve Benhur ile etkili olmak isteyen Kocaelispor final pas sorununu bu maçta da yaşadı. Özellikle Pereira ile kaçan gol saç baş yoldurdu. 60. dakikadan sonra özellikle sol kanadı iyi kullanan Denizlispor üst üste kenar organizasyonlarla sonuç aradı.

KORCAN UZANDI, AMA?

Son yarım saatte kontra atak futbolu oynayan Kocaelispor’da oyuna 61’de Pereira’nın yerine giren Cabezas 80. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Denizli ekibi 78. dakikada beraberliği buldu. Ceza sahası önünde topu bulan Oğuz Yılmaz sol ayağı ile yerden bir şut çekti. Korcan soluna uzansa da topun ağlara gitmesine engel olamadı. (1-1)

ENGEL OLAMADIK

Kalan zaman diliminde iki takımın çabaları başka gol getirmedi Kocaelispor, Denizlispor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle döndü. Bir maçta daha öne geçmesine karşın yakalanan, oyunun önemli bir kesiminde rakibinde bol pas yapmasına engel olamayan yeşil siyahlılar puanını 17’ye çıkardı ve bugünün maçları öncesinde 17 puanla altıncı sırada yer aldı.

ATİLA CEZALI

Zorlu bir maç takvimine girecek olan Kocaelispor önümüzdeki pazar günü deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak. Ardından sırası ile Bandırma deplasmanı, iç sahadaki Menemen maçı ve Manisa deplasmanı yeşil siyahlıların devam eden haftalardaki rakipleri olacak. Öte yandan 72. dakikada sarı kart gören Atila cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu zorlu Bursaspor maçında sahadaki yerini alamayacak.